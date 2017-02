"planet e." im ZDF: "Die alltägliche Papier-Verschwendung"

Ein Stapel unerwünschter Werbeprospekte in einem Hauseingang Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Julian Prahl" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Verpackungen, Taschentücher, Pappbecher: Die Papierflut nimmt weiter zu. 2015 wurden in Deutschland nach Angaben des Umweltbundesamtes rechnerisch pro Einwohner über 250 Kilogramm verbraucht. Doch Papier zu sparen, wird im Alltag oft schwer gemacht: Die Bürger bekommen viele unerwünschte Wurfsendungen in die Briefkästen. Am Sonntag, 5. Februar 2017, 16.30 Uhr, blickt "planet e." im ZDF auf "Die alltägliche Papier-Verschwendung".

Deutschland ist zwar Vorreiter, wenn es um den Einsatz von Altpapier geht, der bei über 70 Prozent liegt. Wenn es aber um den Verbrauch von Papier geht, liegt es weltweit ebenfalls im Spitzenbereich. Umweltschützer machen mit Protestaktionen immer wieder auf die alltägliche Papier-Verschwendung aufmerksam - im Fokus etwa von Robin Wood: die Flut an To-Go-Kaffeebechern aus Pappe. Millionenfach landen diese nach durchschnittlich 15 Minuten Gebrauch im Restmüll und werden nicht recycelt.

Das Holz für deutsches Papier wird nur zu geringen Anteilen aus heimischen Wäldern gedeckt. Deutschland importiert viel Zellstoff, etwa aus Skandinavien oder Südamerika. Die Papierindustrie betont, dass das Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern gewonnen werde. Doch in Skandinavien ist es erlaubt, Holz mit großen Kahlschlägen zu ernten. Umweltschutzverbände beklagen dies seit Jahren und sorgen sich um die letzten so genannten Primärwälder. Der WWF testet zudem regelmäßig Papierprodukte und entdeckte in der Vergangenheit immer wieder Spuren von verbotenem Tropenholz.

Wie Papier-Verschwendung verhindert werden kann, zeigt "planet e." anhand einer IT-Firma in den Niederlanden, das komplett papierlos arbeitet: keine Papierkörbe, keine Drucker, keine Stifte, alles digital.

http://ly.zdf.de/7S2L/

http://planete.zdf.de

http://twitter.com/ZDFpresse

Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planete

Pressekontakt:

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell