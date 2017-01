Mainz (ots) -

Mittwoch, 1. Februar 2017, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Feinstaub-Alarm - Wie kommen die Grenzwerte zustande? Reizdarm - Ein wenig bekanntes Volksleiden Skiurlaub in der Slowakei - Günstige Ferien in Osteuropa Gast: Pegah Ferydoni, Schauspielerin Mittwoch, 1. Februar 2017, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Seltene Fledermäuse - Bahnprojekt gestoppt LEDs in Lampen - Probleme bei Defekt Expedition Deutschland: Quierschied - Ein Mann mit vielen Talenten Mittwoch, 1. Februar 2017, 13.00 Uhr ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Christina von Ungern-Sternberg An der Grenze zu Mexiko - Das Land leidet unter Trumps Plänen Deutsche Post am Limit - Preiskampf und gestresste Mitarbeiter Gefährlichster Vulkan in Europa - In Italien schlummert ein Gigant Zuflucht vor eisigen Temperaturen - Unterwegs mit dem Kältebus Mittwoch, 1. Februar 2017, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Mit Nadja Uhl in Potsdam - Porträt der Schauspielerin Die hochsensible Märtha Louise - Neues Buch der Prinzessin Denzel Washington vor den Oscars - Nominierung für "Fence" Mittwoch, 1. Februar 2017, 22.30 Uhr auslandsjournal Moderation: Antje Pieper Der Dekrete-Präsident - Bilanz nach zwölf Tagen Trump Amerika in Aufruhr - Widerstand gegen Einreisestopp Konkurrenz am rechten Rand - Wahlkampf in den Niederlanden Schlacht um Mossul - Der Kampf gegen den IS

Pressekontakt:

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell