Freitag, 20. Januar 2017, 5.30 Uhr ZDF-Morgenmagazin Moderation: Anja Heyde, Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr), Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr) Vor der Amtseinführung Trumps - Der Tag in Washington Trumps Entscheidungen - Was hat sich seit der Wahl getan? Frust durch Online-Dating - Wie man den richtigen Partner findet Museum Barberini - Wie Potsdam die Kunst feiert Freitag, 20. Januar 2017, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gäste: Steffen Groth, Schauspieler Eric T. Hansen, Journalist Cannabis auf Rezept - Dr. Christoph Specht im Gespräch Vor Trumps Amtseinführung - Bericht aus Washington Jogginghosen-Upcycling - DIY-Tipps von Caro Weller Tomatenpüreesuppe - Kochen mit Armin Roßmeier Freitag, 20. Januar 2017, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald Jogginglook wieder angesagt - Jogginghose auch im Büro salonfähig Freitag, 20. Januar 2017, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Promi-Outfits der Woche - Die Ahas und die Najas Fashion-Week in Berlin - Matthias Schweighöfer und Toni Garrn Premiere mit Milla Jovovich - "Resident Evil" in Berlin Freitag, 20. Januar 2017, 23.15 Uhr aspekte Moderation: Katty Salié und Jo Schück Gast: Norma Jean Martine, Sängerin - Das Debüt der neuen Blues-Königin Arm in Trumps Amerika - Ein Fotoprojekt im mittleren Westen Politisches Erwachen der Generation Y - Immun gegen Populismus? Autorin Asli Erdogan im Interview - Wird die Türkei zum Gefängnis? Im Kino: "Kundschafter des Friedens" - Vier Ost-Legenden in einer Komödie Das Palais Barberini in Potsdam - Die Museumseröffnung des Jahres

