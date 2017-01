Mainz (ots) -

Samstag, 21. Januar 2017, 18.00 Uhr ML mona lisa Moderation: Barbara Hahlweg Die High Society in Kitzbühel Während die einen immer mehr Geld haben, haben andere immer weniger. Die Kluft zwischen Arm und Reich wächst. Auch zum Hahnenkamm-Rennen wird wieder deutlich, wer es hat und wer nicht. Ein kleines Zuhause für Obdachlose Sven Lüdecke ist ein Mann der Tat. Um Obdachlose vor Nässe und Kälte zu schützen, baut er in Eigeninitiative in Köln kleine Häuschen für sie. Inzwischen gibt es viele weitere Helfer. Die Idee stammt eigentlich aus Amerika: Dort zimmert der Künstler Gregory Kloehn Mini-Hütten für Obdachlose. Warum sollte das nicht auch in Deutschland funktionieren, dachte sich Sven Lüdecke und begann sogleich, den Plan umzusetzen. Ganz allein begann er mit gesammelten und auch gekauften Materialen, das erste Häuschen zu bauen. Neben vielen freiwilligen Helfern meldeten sich aber auch die Behörden mit ihren Auflagen. Gemeinsam soll nun eine Lösung gefunden werden, die allen gerecht wird. Politik im Aufwind: Die Jungen kommen Terrorgefahr, Rechtsextremismus, Donald Trump - es reicht, so der Tenor vieler junger Menschen, die sich politisch engagieren. ML über Junge, die sich aufmachen, unsere Demokratie zu schützen. Jürgen von der Lippe ganz privat Seit den 80ern steht Jürgen von der Lippe mit Charme und Witz im Rampenlicht. Bei ML spricht der Allround-Künstler ganz privat über seine Kindheit, über Liebe und das Älterwerden. Späte Liebe via Internet Felicitas' Sohn und Johns Tochter haben jeweils für die Mutter bzw. den Vater bei einer Online-Partnervermittlung gepostet. Die Senioren haben sich dort gefunden und genießen das späte Glück. Samstag, 21. Januar 2017, 23.00 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Jochen Breyer Gast: Max Eberl, Manager Borussia Mönchengladbach Fußball-Bundesliga, 17. Spieltag Topspiel: RB Leipzig - Eintracht Frankfurt FC Schalke 04 - FC Ingolstadt VfL Wolfsburg - Hamburger SV FC Augsburg - Hoffenheim Werder Bremen - Borussia Dortmund Darmstadt 98 - Borussia Mönchengladbach SC Freiburg - Bayern München (Freitag) Ski alpin: Weltcup in Kitzbühel - Abfahrt Herren Tennis: Australian Open - Aktueller Bericht aus Melbourne Sonntag, 22. Januar 2017, 9.03 Uhr sonntags TV fürs Leben Moderation: Andrea Ballschuh "Das geht unter die Haut!", sagt man, wenn ein Erlebnis besonders intensiv ist. Und tatsächlich ist die Haut nicht nur das größte Organ des Menschen. Sie ist auch Spiegel unserer Seele. Stress, Umwelteinflüsse und Lebensalter - auf all das reagiert unsere Haut hochsensibel. "sonntags" beschäftigt sich mit dem faszinierenden Organ und erklärt auch, warum Berührungen schon von klein auf für Menschen überlebenswichtig sind. Sonntag, 22. Januar 2017, 0.20 Uhr Peter Hahne Thema: Ist das Dorf noch zu retten? - Keine Läden, Ärzte, Schulen mehr Gäste: Heinz Frey, Initiator "DORV"-Laden Reiner Klingholz, Demografie-Experte

