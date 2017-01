"pur+"-Moderator Eric Mayer pflückt Bio-Baumwolle auf einem Feld in Nordindien. Für ein T-Shirt braucht er ungefähr ein Kilo. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Zeljko Pehar" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Ein T-Shirt für nur zwei Euro? Das klingt gut. Aber dafür müssen in anderen Teilen der Welt Menschen unter schlechten Arbeitsbedingungen leiden. Moderator Eric Mayer begibt sich für zwei Folgen des ZDF-Entdeckermagazins "pur+" am 21. und 28. Januar 2017, jeweils samstags, 6.25 Uhr, auf eine Reise nach Indien. In dem Land mit einer der größten und brutalsten Textilproduktionen weltweit sucht er "das faire T-Shirt".

In der ersten Folge am Samstag, 21. Januar, 6.25 Uhr, begleitet Eric Meyer die Baumwollproduktion von den Feldern bis zum Abtransport. In sengender Hitze erntet er auf nordindischen Feldern Baumwolle - den Rohstoff für T-Shirts. Immerhin ist die Baumwolle hier nicht giftig, die Bauern produzieren "bio". Eine Seltenheit: Nur 5 Prozent der Baumwolle in Indien wird biologisch angebaut. Auf den meisten Feldern werden Pflanzenschutzmittel und Dünger eingesetzt, die die Böden unfruchtbar und die Bauern und Pflückerinnen krank machen.

In Folge 2 reist Eric am Samstag, 28. Januar, 6.25 Uhr, der Baumwolle von den Feldern im Norden Indiens zu den Fabriken im Süden nach. Wie arbeiten die Näherinnen, die auch für den deutschen Markt T-Shirts herstellen? Die Drehreise führt in eine Näherei in Südindien. Die Baumwolle ist inzwischen zu Stoffbahnen gewebt. Eric Meyer versucht, mit eigenen Händen ein T-Shirt zu nähen, und will von den Näherinnen wissen: Wie viel verdienen sie? Und wie viel muss das T-Shirt bei uns kosten, wenn es "fair" sein soll?

Das Entdeckermagazin "pur+" bietet Kindern zwischen acht und zwölf Jahren spannende Themen und stellt dabei ungewöhnliche Fragen. Auf zdftivi.de können die User noch tiefer in die Welt Indiens eintauchen: Moderator Eric Meyer hat seine Zuschauer im ersten "pur+"-Reiseblog täglich mit Handyvideos auf dem Laufenden gehalten. Außerdem stellt er sich am Samstag, 21. Januar 2017, von 19.45 Uhr bis 20.15 Uhr, in seinem Blog unter http://blog.tivi.de/purplus-indien/ live den Fragen seiner Zuschauer.

Die beiden Folgen von "pur+: Eric sucht das faire T-Shirt" werden bei KiKA am 22. und 29. Januar 2017, jeweils sonntags, 19.25 Uhr, ausgestrahlt.

