Mainz (ots) - In der Folge "Wilsberg - Der Betreuer" muss Wilsberg (Leonard Lansink) detektivisches Gespür und Fingerspitzengefühl beweisen. Denn neben der Ermittlung in zwei Todesfällen muss er sich auch um eine demenzkranke Frau kümmern. Zu sehen ist diese Folge der ZDF-Samstagskrimireihe am 14. Januar 2017, 20.15 Uhr.

In Wilsbergs Laden steht eine alte Dame vor den Regalen und weiß nicht, wie sie dahin gekommen ist. Wilsberg und Ekki finden heraus, dass es sich um die Rentnerin Hanni Haffner (Gudrun Gundelach) handelt. Zur selben Zeit gibt der Betreuer der Dame, Gregor Cassell (Stephan Grossmann), bei Kommissarin Anna Springer (Rita Russek) und Overbeck (Roland Jankowsky), eine Vermisstenanzeige auf.

Als Wilsberg und Ekki Frau Haffner nach Hause bringen, finden sie dort die Leiche eines Detektiv-Kollegen namens Erwin Zylla. Wilsberg ist sich sicher: Es ist kein Unfall geschehen, sondern ein Mord. Auch Anna Springer und Overbeck nehmen die Ermittlungen auf. Anna Springers vorwitziges Patenkind Merle (Janina Fautz) hackt sich mühelos in Overbecks Dienstrechner ein und "unterstützt" auf ihre Art die Arbeit der Polizei.

Wilsberg beschleicht bald das Gefühl, dass Gregor Cassell nicht der uneigennützige Freund und Betreuer Hanni Haffners ist, der er vorgibt zu sein. Auch Hannis Neffe Guido Haffner (Jürgen Tarrach), der mit Alex' rechtlicher Unterstützung um Hannis Vormundschaft kämpft, scheint es in Wirklichkeit nur um das Erbe zu gehen. Und Guidos Tochter Vanessa Balders (Jasmin Schwiers) und ihr Mann Marcel haben offenbar etwas zu verbergen.

