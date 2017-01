Mainz (ots) -

Mittwoch, 11. Januar 2017, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Attila Hildmann, Vegan-Koch E-Zigarette und Co. - Gesundheitsrisiken trotz Tabakersatz? Umstellung der Ernährung - Welche Methode hat Erfolg? Tagliatelle - Kochen mit Armin Roßmeier Mittwoch, 11. Januar 2017, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Eröffnung Elbphilharmonie - Sicherheitsvorkehrungen in Hamburg Wenn es klirrend kalt ist - Unterwegs mit dem Heizungsnotdienst Expedition Deutschland: Herbstein - Wie lebt sich's in einem kleinen Dorf? Mittwoch, 11. Januar 2017, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Nagelstudio für Männer - Maniküre nur für Herren in München Mittwoch, 11. Januar 2017, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Kronprinz Haakon mag Hunde - Besuch bei Rettungsstaffel Mütter in Hollywood - Stars und Kindererziehung Mittwoch, 11. Januar 2017, 22.15 Uhr auslandsjournal Moderation: Antje Pieper Rumäniens verlorene Kinder - Adoptierte suchen ihre Eltern Aus Rumänien berichtet ZDF-Korrespondentin Eva Schiller Die Heimat des Berlin-Attentäters - Spurensuche in Tunesien Aus Tunesien berichtet ZDF-Reporterin Christel Haas Venezuela versinkt im Chaos - Wirtschaftskrise und Essensnotstand Aus Venezuela berichtet ZDF-Korrespondent Luten Leinhos "außendienst" als Fischer in Gaza - Zwischen den Fronten Aus Gaza berichtet ZDF-Reporter Benjamin Daniel

