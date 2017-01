Mainz (ots) -

Samstag, 7. Januar 2017, 18.00 Uhr ML mona lisa Moderation: Alexander Mazza Altes loslassen und Neues zulassen Zu Neujahr ist der Wunsch nach Veränderung besonders groß. Doch es gibt viele Gründe, das Leben nochmal neu zu denken. Also: loslassen wie Nico Rosberg, der seine Karriere ganz oben beendete? Egal, ob wir einfach nur Ballast ablegen, uns dem Leistungsdruck verweigern, eine verkorkste Beziehung beenden oder neu anfangen, wenn die Kinder aus dem Haus gehen. Gewohnte Wege zu verlassen und Neues zu wagen, könne in allen Bereichen des Lebens eine Wohltat sein, sagen Experten. Wir fragen bei jenen nach, die schon aufgebrochen sind zu neuen Ufern. Das Leben muss weitergehen Die 15 Jahre mit ihm integriere sie in ihr Leben, sagt Tamara Dietl, Witwe von Helmut Dietl. So könne sie den Schmerz überwinden. Witwer Moritz Werner kann nur weiterleben, indem er loslässt. Mutige Bäckerinnen in Afghanistan Sie brechen ein Tabu, und das mit großem Erfolg. Kamarband ist Chefin einer Bäckerei in Masar-i-Scharif. Gemeinsam mit zwölf Frauen stellt sie das Patriarchat auf den Kopf. Hinterm Rampenlicht: Isabell Werth Schon als Kind ist Isabell Werth den Pferden auf dem elterlichen Hof ganz nah. Bei "ML" spricht die erfolgreiche Dressurreiterin über Gänsehaut, Leidenschaft und Muttersein. Schneiderei mit Familientradition Seit 1903 gibt es die Trachten-Schneiderei am Tegernsee. Seniorchef Josef Winkler, Tochter Elisabeth und auch die Enkel-Generation begeistern die Kunden mit ihrem einmaligen Handwerk. Sonntag, 8. Januar 2017, 9.03 Uhr sonntags Moderation: Michael Sahr "Singen macht glücklich", so lautet das Motto der Menschen, die gern und freiwillig singen. Und tatsächlich weisen Studien nach, dass Singen ohne Leistungsdruck gesund ist. Singen hält uns im Kopf fit - von der frühesten Kindheit bis ins Alter. Außerdem baut es Ängste ab und macht uns optimistischer. "sonntags" zeigt, welche wertvollen Erfahrungen Singende machen und wo dennoch Berührungsängste liegen. Sonntag, 8. Januar 2017, 0.20 Uhr Peter Hahne Thema: Von Kassel in den Dschihad - Die verlorenen Söhne des Herrn G. Gäste: Claudia Dantschke, Islamismus-Expertin Joachim Gerhard, Sucht seine Söhne

