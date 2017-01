Hamburgs neues Wahrzeichen: die Elbphilharmonie bei Sonnenaufgang. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Sven Rieken" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Die Hamburger Elbphilharmonie wird am 11. Januar 2017 festlich eröffnet. Drei Tage zuvor, am Sonntag, 8. Januar 2017, 18.00 Uhr, erkundet die "ZDF.reportage" das lange Zeit umstrittenste Bauwerk der Hansestadt. Am Eröffnungstag selbst, am Mittwoch, 11. Januar 2017, 20.15 Uhr, sendet ZDFinfo eine 45-minütige Version dieses Films von Kristina Hansen und Sven Rieken aus dem ZDF-Landesstudio Hamburg.

Das Konzerthaus im Westen der HafenCity und in der Nähe der Landungsbrücken hat sich nicht nur aufgrund der 110-Meter-Höhe zu einem Jahrhundertbauwerk entwickelt. Wagemutige Architektur und im Inneren ein so noch nie gebauter Konzertsaal sollen Hamburg musikalisch an die Weltspitze führen. Doch der Preis dafür ist hoch: Als im Jahre 2007 der erste Spatenstich erfolgte, ging man davon aus, dass das markante Gebäude am Eingang der HafenCity nach nur vier Jahren Bauzeit fertig sein und weniger als 100 Millionen Euro kosten würde. Heute ist klar: Es brauchte annähernd zehn Jahre Bauzeit und fast 800 Millionen Euro.

Die "ZDF.reportage: Die Elbphilharmonie - Hamburgs Jahrhundertbauwerk" blickt teilweise exklusiv in alle Bereiche hinter der Glasfassade. Bauleiter Werner Kuhn zeigt seinen Konzertsaal mit der so genannten "weißen Haut", einer einzigartigen Schallhaut. Mit Orgelbauer Philipp Klais geht es hinein in die wohl ungewöhnlichste Orgel der Welt, und Star-Organistin Iveta Apkalna lädt ein zu einem exklusiven Konzert. Auf der Plaza, dem öffentlichen Treffpunkt der Elbphilharmonie, zapft Julian Münder sein Elbphilharmonie-Bier. Zudem bietet die "ZDF.reportage" Einblicke in das Hotel und die Eigentumswohnungen und zeigt spektakuläre Aufnahmen vom neuen Wahrzeichen an der Elbe.

In der Langversion, die am 11. Januar, dem Tag der Eröffnung des großen Konzertsaals, um 20.15 Uhr in ZDFinfo zu sehen ist, werden zum ersten Mal, parallel zum Eröffnungskonzert, philharmonische Orchesterklänge zu hören sein - erst dann darf das Geheimnis um die tatsächliche Qualität des Konzertsaals gelüftet werden.

https://presseportal.zdf.de/pm/zdfreportage-die-naechsten-sendungen/

http://reportage.zdf.de/

