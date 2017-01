Mit Natalies (Liza Tzschirner, 2.v.r.) unkonventioneller Art kehrt das Lachen, der Spaß und die Wärme wieder in das Haus der Familie Wilson (Elena Bin, l.; Daniel Aichinger, 2.v.l.; William/Orlando Edward-Collins, M.; Leo Bilicky, r.) ein. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für ... Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Gegensätze ziehen sich an - diese Erfahrung machen Supermarktkassiererin Natalie (Liza Tzschirner) und Astrophysiker Benjamin (Daniel Aichinger) in "Rosamunde Pilcher: Wie von einem anderen Stern". Das ZDF zeigt den Liebesfilm am Sonntag, 8. Januar 2017, um 20.15 Uhr im "Herzkino". In weiteren Rollen spielen Saskia Valencia, Francis Fulton-Smith, Béla Gabor-Lenz und andere. Regie führte Marco Serafini. Das Drehbuch schrieben Astrid Ruppert und Nikola Bock nach Rosamunde Pilchers Kurzgeschichte "A fork in the road".

Ihr jüngerer Bruder John (Béla Gabor-Lenz) bringt Natalie (Liza Tzschirner) immer wieder in Schwierigkeiten. Doch als er die Kasse aus dem Supermarkt stiehlt, in dem Natalie arbeitet, ist das Chaos perfekt. In der Hoffnung, noch einmal ganz von vorn anfangen zu können, bewirbt sie sich als Kindermädchen bei der Familie Wilson. Denn der verwitwete Benjamin (Daniel Aichinger), der sich als Astrophysiker besser im Universum als im Alltag zurechtfindet, ist mit drei Kindern und dem Haushalt hoffnungslos überfordert. Hilfe erhält er nur von seinem Bruder Paul (Francis Fulton-Smith) und dessen Frau Ellen (Saskia Valencia). Da kommt Natalie wie gerufen. Mit ihrem ansteckenden Lachen mischt sie das Heim der Wilsons ordentlich auf - sehr zum Missfallen der eifersüchtigen Ellen. Es dauert nicht lange, bis Ellen die Chance wittert, Natalie für immer aus dem Haus zu vertreiben.

https://presseportal.zdf.de/pm/rosamunde-pilcher

http://herzkino.zdf.de

http://twitter.com/ZDF

http://twitter.com/ZDFpresse

http://www.facebook.com/herzkino

Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/rosamundepilcher

Pressekontakt:

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell