Corina und Markus B. haben vier Kinder und leben auf einer Baustelle. Das Reihenhaus soll aufwendig erweitert werden.

Mainz (ots) - 20-40-60: Menschen aus drei Generationen sind zwei Jahre lang für die ZDF-Dokumentationsreihe "37°" von Autorin Dominique Klughammer begleitet worden. Was wollten sie erreichen? Was bewegte sie während dieser Zeit? Durch welche Höhen und Tiefen sind sie gegangen? Der Dreiteiler "20-40-60: Unser Leben!" ist eine Fortsetzung der "37°"-Reihe aus dem Jahr 2013 und ab Dienstag, 3. Januar 2017, 22.15 Uhr, im ZDF zu sehen. In jeder Folge werden Protagonisten unterschiedlicher Altersphasen vorgestellt. Sie geben spannende und emotionale Einblicke in Lebensentwürfe der heutigen Zeit.

In der ersten Folge "Die Zwanziger: Aufbruch" am Dienstag, 3. Januar 2017, 22.15 Uhr, starten Max, Eshan und Antonia ins Leben. Max aus Neubrandenburg hatte eine tragische Kindheit: Seine Mutter stirbt an Krebs, als er elf Jahre alt ist, sein Vater verfällt dem Alkohol. Doch Max ist ein Kämpfer - und er hat Ziele. Bei einem Schulpraktikum entdeckte er sein Talent für das Kulinarische. Nun möchte er Sternekoch werden.

Antonia ist in einem beschaulichen 150-Seelen-Dorf in Franken aufgewachsen. Ein harmonisches Familienleben mit den Eltern, der kleinen Schwester und der Großmutter. Doch Antonia will die heile Welt verlassen, sie sucht das exotische Abenteuer: ein freiwilliges soziales Jahr auf den Philippinen in einem Kinderdorf.

Eshan ist in Deutschland geboren. Seine Eltern sind aus dem Iran geflohen, die Familie ist weltweit verstreut. Nach dem Realschulabschluss ist Ehsans großer Traum ein Künstlerleben als Schauspieler oder Musiker. Die Realität sieht allerdings anders aus: Nach der Trennung der Eltern wohnt er mit seiner Mutter und seiner 96-jährigen Großmutter in einer engen, bescheidenen Zwei-Zimmer Wohnung in München-Neuperlach.

Die zweite Folge, "Die Vierziger: Zwischenbilanz!", ist am Dienstag, 10. Januar, 22.15 Uhr, im ZDF zu sehen. Der dritte Teil mit dem Titel "Die Sechziger: Lebensabend oder Neustart!" folgt am 17. Januar, 22.15 Uhr.

