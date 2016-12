Auftakt und Finale: die Vierschanzentournee live im ZDF

Norbert König Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Robert Schlesinger" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Die Vierschanzentournee zählt seit Jahrzehnten zu den populärsten Veranstaltungen des Sportwinters. Auch die 65. Auflage des "Grand Slams" im Skisprung-Weltcup wird 2016/2017 wieder Zehntausende an die Schanzen und Millionen vor die TV-Bildschirme locken. Das ZDF überträgt das Auftaktspringen am Freitag, 30. Dezember 2016, ab 16.15 Uhr live aus Oberstdorf sowie das große Tourneefinale in Bischofshofen am Freitag, 6. Januar 2017, ab 16.35 Uhr. Auch die Qualifikationsspringen am jeweiligen Vortag stehen auf dem Programm von "ZDF SPORTextra". Moderator der Sendungen ist Norbert König, die Springen kommentiert Stefan Bier, für Analysen steht ZDF-Experte Toni Innauer bereit.

Die ZDF-Live-Übertragungen versprechen stimmungsvolle und spektakuläre TV-Bilder. Die Große Schattenbergschanze in Oberstdorf zählt zu den bedeutendsten Skisprung-Schanzen der Welt. Jedes Jahr kommen bis zu 30 000 Fans zum ersten Wettbewerb der Vierschanzentournee in die WM-Skisprung-Arena des renommierten Wintersport-Ortes im Allgäu. Mindestens genauso imposant ist die Paul-Außerleitner-Schanze von Bischofshofen im Salzburger Land, wo traditionell am Dreikönigstag das große Finale der deutsch-österreichischen Skisprung-Tournee ansteht. Die Springen von Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck werden von der ARD übertragen.

Aus deutscher Sicht steht vor allem Severin Freund im Blickpunkt, der im Kampf gegen den aktuellen slowenischen Überflieger Domen Prevc sowie gegen die starken Österreicher und Norweger wieder um den Sieg mitspringen möchte.

Die ZDF-Sendetermine bei der Vierschanzentournee in der Übersicht:

Donnerstag, 29. Dezember 2016

16.15 - 18.05 Uhr: Qualifikation Oberstdorf

Freitag, 30. Dezember 2016

16.15 - 19.00 Uhr: Springen Oberstdorf

Donnerstag, 5. Januar 2017

16.40 - 18.00 Uhr: Qualifikation Bischofshofen

Freitag, 6. Januar 2017

16.35 - 19.00 Uhr: Springen Bischofshofen

