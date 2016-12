Klassik-Höhepunkte zum Jahreswechsel im ZDF / Festkonzert aus der Semperoper und Wiener Neujahrskonzert mit Gustavo Dudamel

Seit vielen Jahren zeigt das ZDF aus der Semperoper Dresden zum Jahreswechsel ein Konzert der Sächsischen Staatskapelle unter der Leitung von Christian Thielemann. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: ... Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Hochkarätige Besetzung, prächtige Kulisse, bekannte Melodien: Mit dem 90-minütigen "Festkonzert aus der Semperoper" am Freitag, 30. Dezember 2016, 22.30 Uhr, lässt das ZDF das Jahr beschwingt-klassisch ausklingen. Solist Nikolaj Znaider spielt das berühmte Violinkonzert von Max Bruch und Werke von Fritz Kreisler. Die Staatskapelle Dresden präsentiert unter der Leitung von Chefdirigent Christian Thielemann außerdem beliebte Ouvertüren von Suppé, Rossini und Tschaikowsky.

Musikbegeisterte aus über 90 Ländern können sich auf das "Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker" freuen. Das ZDF überträgt das berühmte Klassik-Ereignis aus dem Goldenen Saal des Wiener Musikvereins am Sonntag, 1. Januar 2017, 11.15 Uhr, live. Zum ersten Mal steht der aus Venezuela stammende Gustavo Dudamel beim weltberühmten Neujahrsgruß der Philharmoniker am Dirigentenpult. Mit 35 Jahren ist er damit der bisher jüngste Dirigent des traditionsreichen Konzerts. Vom Walzer bis zur Polka: Auch 2017 stehen die heiteren und besinnlichen Kompositionen der Strauß-Familie und deren Zeitgenossen auf dem Programm. Das Wiener Staatsballett tanzt nach einer Choreographie von Renato Zanella in der Hermesvilla, einem Schloss, das Kaiser Franz Joseph für seine Sisi im Lainzer Tiergarten errichten ließ.

