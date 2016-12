Hollywood-Ikonen im ZDF: "Last Vegas" mit Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman und Kevin Kline

Paddy (Robert De Niro), Archie (Morgan Freeman) und Sam (Kevin Kline) Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Chuck Zlotnik" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Vier Senioren mischen Las Vegas auf: Das ZDF zeigt die Buddy-Komödie "Last Vegas" am Dienstag, 27. Dezember 2016, 20.15 Uhr, als Free-TV-Premiere. Regisseur Jon Turteltaub bringt die vier Hollywood-Stars Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman und Kevin Kline zum ersten Mal gemeinsam auf die Leinwand. Verpackt in eine Komödie wagt sich der Spielfilm mit schwarzem Humor an die Tabu-Themen Sexualität und Alter.

Seit ihrer Kindheit sind die vier Männer Billy (Michael Douglas), Paddy (Robert De Niro), Archie (Morgan Freeman) und Sam (Kevin Kline) miteinander befreundet. Inzwischen haben sie das Senioren-Alter erreicht, leben an unterschiedlichen Orten des Landes. Billy ist der einzige unter ihnen, der nie verheiratet war. Jetzt will er endlich vor den Traualtar treten und eine Frau heiraten, die seine Tochter sein könnte. Zum Junggesellenabschied lädt Billy seine drei alten Freunde nach Las Vegas ein, um in der Wüstenmetropole die Nächte zum Tag zu machen. Archie steigt dafür zu Hause heimlich aus dem Fenster, um seinem überfürsorglichen Sohn (Michael Ealy) zu entkommen. Sams Frau (Joanna Gleason) wiederum erteilt ihrem Mann sogar die Genehmigung zu einem Seitensprung. Doch nur mit einer List gelingt es den drei Freunden, Paddy nach Vegas zu locken, der mit Billy wegen einer Jahre zurückliegenden Frauengeschichte im Clinch liegt. Kurz nach ihrer Ankunft lernen die vier Freunde die Sängerin Diana (Mary Steenburgen) kennen. Sowohl Paddy als auch Billy sind sofort von ihr fasziniert. Die Turbulenzen nehmen ihren Lauf.

http://twitter.com/ZDFpresse

http://facebook.com/ZDF

Ansprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962 Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, oder über https://presseportal.zdf.de/presse/lastvegas

Pressekontakt:

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell