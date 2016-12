Mainz (ots) -

Freitag, 23. Dezember 2016, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Beschwerden bei Bahn- und Flugreisen - Warum viele Reisende unzufrieden sind Was tun bei Zahnverlust? - Adhäsivbrücke statt Implantat? Tipps für das Weihnachtsoutfit - Glitzer-Fummel oder Rentier-Pulli? Der Traum vom Auswandern - Ein Farmer in Neuseeland Gäste: Manon Straché, Schauspielerin Patrick Mölleken, Schauspieler Freitag, 23. Dezember 2016, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Kampf gegen Verschwendung - Kölnerin sammelt abgelaufene Waren Expedition: Thüringer Wald - Ein Baby zu Weihnachten Küchenträume- Graziellas Weihnachtsmenü Freitag, 23. Dezember 2016, 13.00 Uhr ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Norbert Lehmann Terror in Deutschland - Aktuelle Informationen und Ereignisse Putins Jahrespressekonferenz - Fragen von der Weltpresse Simbach nach dem Hochwasser - Die Schäden sind längst nicht behoben Menschen, die wir nicht vergessen - Das ZDF erinnert an Persönlichkeiten Freitag, 23. Dezember 2016, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Winters Themen der Woche - Reporter Achim Winter fragt nach Freitag, 23. Dezember 2016, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Markus Lanz in Bethlehem - Das Weihnachtskonzert Neil Diamond weihnachtlich - Mit dem Sänger im Tonstudio Besuch bei Fürstin Gloria - Weihnachtsmarkt in Regensburg

