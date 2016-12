Was nun, ...? Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Nach der Todesfahrt eines Lkw auf einem Berliner Weihnachtsmarkt hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière mittlerweile bestätigt, dass es sich "bei dem schrecklichen Ereignis gestern Abend um einen Anschlag gehandelt hat". Mindestens zwölf Tote sind zu beklagen, 48 Menschen wurden verletzt.

Der Bundesinnenminister stellt sich am Dienstag, 20. Dezember 2016, in der Sendung "Was nun, Herr de Maizière?" live in einem "ZDF spezial" ab 19.25 Uhr den Fragen von ZDF-Chefredakteur Peter Frey und der Hauptstadtstudioleiterin Bettina Schausten.

Was weiß man über die Hintergründe der Todesfahrt? Was bedeutet dieser bisher folgenschwerste Terror-Anschlag in Deutschland für die Stimmung und die Sicherheitslage im Land?

http://wasnun.zdf.de

http://twitter.com/ZDFpresse

http://facebook.com/ZDF

Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind ab 20.30 Uhr erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/wasnun

Pressekontakt:

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell