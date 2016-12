Laurie Sparham Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - "Bitte kümmern Sie sich um diesen Bären. Danke!" Mit diesem Schild um den Hals beginnen die Abenteuer des Bären "Paddington". Das ZDF zeigt die erste Realverfilmung der Geschichte um die berühmte Bärenfigur nach den Büchern von Michael Bond am Dienstag, 20. Dezember 2016, 20.15 Uhr, als Free-TV-Premiere. Es spielen Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Nicole Kidman, Julie Walters und viele andere. Elyas M'Barek ist die deutsche Stimme von Paddington. Harry-Potter-Produzent David Heyman verfilmte die Geschichte als aufwändiges Abenteuer mit einem täuschend echten Bären. Paul King inszenierte den Film mit anspruchsvoller Tricktechnik nach seinem eigenen Drehbuch.

Anfang des 20. Jahrhunderts reist ein britischer Forscher in den Urwald von Peru und entdeckt eine seltene Bären-Art: Die Bären lernen sprechen und entwickeln eine Vorliebe für Orangenmarmelade. Vor seiner Rückreise sagt der Forscher den Tieren, dass sie jederzeit in London willkommen sind. Viele Jahre später reist ein kleiner Bär mit dem Hut des Forschers und einem Koffer voller Marmelade als blinder Passagier nach London. Dort findet der pelzige Kerl zunächst ein Zuhause bei Familie Brown (Hugh Bonneville, Sally Hawkings, Madeleine Harris, Samuel Joslin), die ihm seinen Namen nach seinem Fundort "Paddington Station" geben. Bei den Browns sorgt der Bär für einigen Wirbel, und schon bald wird er freundlich aufgefordert, nach der Familie des Forschers zu suchen. Paddington findet Millicent (Nicole Kidman), die verrückte des Tochter des englischen Forschers, Die Tierpräparatorin und hat nur ein Ziel: Sie will Paddington ausstopfen und im Museum für Naturkunde ausstellen. Für den kleinen Bären beginnt eine wilde Flucht.

