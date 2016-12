ZDF-Doku "Die Krone Nordamerikas" über den ersten Friedenspark

"Hidden Lake" im Glacier National Park, Montana Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Till Lehmann" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Die Zukunft der großen Nationalparks ist Thema der ZDF-Dokumentationsreihe "Im Zauber der Wildnis". Der Film "Die Krone Nordamerikas: Der Waterton Glacier Friedenspark" aus der ZDF-Reihe zeigt am Dienstag, 20. Dezember 2016, 22.15 Uhr, die einzigartige Naturregion. 1932 wurden ein kanadischer und ein US-amerikanischer Nationalpark verbunden. Es entstand der erste Friedenspark der Welt. Die Doku begleitet ganz unterschiedliche, mutige Akteure, die den Nationalpark vergrößern wollen, um ihn zu retten.

Das grenzübergreifende Ökosystem des Waterton Glacier Friedensparks ist in Gefahr, denn im Nordwesten ragt ein ungeschütztes Gebiet mitten in den Park hinein. Dort verläuft einer der wichtigsten kanadischen Highways, es wird massiv Holz eingeschlagen, und es darf gejagt werden. Ranger, Wissenschaftler und Naturliebhaber wollen diese Region in den Nationalpark integrieren - und bekommen es unter anderem mit dem Widerstand der Jäger-Lobby zu tun. Film-Autor Till Lehmann begleitet den Geologen Richard Hauer, den Naturschutz-Aktivisten Harvey Locke und die Biologin Mirjam Barrueto bei ihrem Kampf für den Nationalpark. In eindrucksvollen Bildern stellt der Film diese umkämpfte Natur- und Tierregion in den Rocky Mountains vor.

