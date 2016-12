Tommaso (Pasquale Aleardi, l.), Max (Maxim Mehmet, r.) und Anna (Miriam Stein, m.) - unzertrennliche Freunde? Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Daniel Ammann" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Abenteuerfilm, Liebesgeschichte, Sozialdrama - das ist der Advents-Zweiteiler "Gotthard", den das ZDF am Montag, 19. Dezember, und Mittwoch, 21. Dezember 2016, jeweils um 20 15 Uhr zeigt. Es spielen Miriam Stein, Maxim Mehmet, Pasquale Aleardi, Marie Bäumer sowie Max Simonischek, Joachim Król, Roeland Wiesnekker und Cornelius Obonya neben vielen anderen. Das Großprojekt über den Bau des Gotthard-Tunnels Ende des 19. Jahrhunderts ist eine Koproduktion der Zürcher Zodiac Pictures mit SRF, ZDF und ORF. Regisseur ist Urs Egger, das Drehbuch schrieb Stefan Dähnert nach einer Geschichte von Niklaus Hilber und Patrick Tönz.

"Wir greifen die Tradition der ZDF-Advents-Mehrteiler wieder auf und erzählen in der Vorweihnachtszeit eine so spannende wie emotionale große europäische Geschichte - die Gotthard-Verbindung hat den Kontinent seinerzeit verändert. Ich bin den Kollegen vom Schweizer Fernsehen sehr dankbar, dass sie uns diesen Stoff zur Koproduktion angeboten haben: Diese schweizerisch-österreichisch-deutsche Koproduktion sollte nicht die letzte gemeinsame Tat bleiben", so ZDF-Fernsehfilmchef Reinhold Elschot.

Frühjahr 1873. Menschen aus aller Herren Länder strömen in den kleinen Ort Göschenen im Schweizer Kanton Uri, um auf einer der größten und spektakulärsten Baustellen der Neuzeit zu arbeiten - dem Tunnelbau durch den Sankt Gotthard. Der deutsche angehende Ingenieur Max (Maxim Mehmet) und der italienische Mineur Tommaso (Pasquale Aleardi) konkurrieren um die Liebe der Göschener Fuhrmannstochter Anna (Miriam Stein). Der noch unerfahrene, technikbegeisterte Deutsche und der charismatische Piemonteser könnten unterschiedlicher nicht sein. Entlang des Schicksals dieser drei jungen Menschen erzählt "Gotthard" die Geschichte des gigantischen Bauwerks: von Freundschaften und Feindschaften, von Wassereinbrüchen, von Sprengungen, seuchenartigen Krankheiten, unmenschlichen Arbeitsbedingungen, Streiks und deren Niederschlagung und dem eisernen Willen, den Durchbruch durch den Berg zu schaffen, die Natur zu bezwingen. Die tiefe Bindung zwischen den drei Freunden gerät in Gefahr, wird zerstört und hat am Schluss doch alle Konflikte überlebt.

Im Anschluss an den zweiten Teil sendet das ZDF am Mittwoch, 21. Dezember 2016, 21,45 Uhr, die Dokumentation "Gotthard - Unser Tor zum Süden" von Michael Petsch. Über die historischen Zusammenhänge hinaus zeichnet der Film ein Gesamtbild des europäischen Verkehrsknotenpunkts, der facettenreichen Welt inmitten der Alpen.

Am Donnerstag, 22. Dezember 2016, begleitet ZDFinfo das Programm mit diversen Beiträgen rund um das Thema "Tunnel".

