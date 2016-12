Mainz (ots) -

Donnerstag, 15. Dezember 2016, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Andrea Ballschuh Unseriöse Inkassofirmen - So kommen Sie aus der Schuldenfalle Backstage bei "Wilsberg" - Hinter den Kulissen der ZDF-Serie Krosse Gänsekeule - Kochen mit Armin Roßmeier Frauenherzen ticken anders - Herz-Gesundheit bei der Frau Gäste: Roland Jankowsky, Schauspieler Alexa Feser, Musikerin Donnerstag, 15. Dezember 2016, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Yaks in Hessen - Ein Hauch von Himalaya Großzügigkeit vor Weihnachten - Worauf achten beim Spenden? Expedition: Limbach-Oberfrohna - Besuch im Ferienlager Donnerstag, 15. Dezember 2016, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald Christine lebt ihren Traum in Marokko - Wundervolle Safranwelten Donnerstag, 15. Dezember 2016, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Die Herzogin bei den Pfadfindern - Catherine besucht Jugendliche Shermine Shahrivar und Lapo Elkann - Die Sommerliebe des Jahres Spendengala von José Carreras - Im Kampf gegen die Leukämie Donnerstag, 15.Dezember 2016, 22.15 Uhr maybrit illner Thema: Wut, Werte, Wahrheit - Wie hat uns 2016 verändert? Gäste: Thomas Gottschalk, Moderator Sascha Lobo, Autor und Social-Media-Experte Franziska Giffey, SPD, Bezirksbürgermeisterin Neukölln Sineb El Masrar, Autorin Sylke Tempel, Politikwissenschaftlerin Krieg, Terror, Flüchtlinge, Brexit und Trump - Fakten des Jahres 2016. Die Angst geht um und wird bei vielen zu Wut. Wahrheit und Vertrauen werden verzweifelt gesucht - doch am Ende siegen Lügen und Populismus? Woher kommt die wachsende Furcht vor Veränderung? Welche Werte gilt es zu schützen? Und wohin steuern wir 2017?

