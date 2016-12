"Haustausch mit Hindernissen": Neue Rosamunde-Pilcher-Verfilmung im ZDF-"Herzkino"

Sarah (Wanda Perdelwitz) muss sich eingestehen, dass sie David (Oliver Franck) falsch eingeschätzt hat. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Jon Ailes" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Die Sorgen einfach hinter sich lassen? In "Rosamunde Pilcher: Haustausch mit Hindernissen" will Sarah (Wanda Perdelwitz) nach einer Fehlgeburt endlich zur Ruhe kommen und reist nach Cornwall. Doch ihre neue Heimat auf Zeit birgt manch unvorhergesehenes Geheimnis. Das ZDF zeigt den Liebesfilm nach Rosamunde Pilchers Kurzgeschichte "A touch of magic" am Sonntag, 18. Dezember 2016, 20.15 Uhr. Neben Wanda Perdelwitz spielen in weiteren Rollen Oliver Franck, Ursela Monn, Peter Prager und andere. Regie führte Stefan Bartmann nach dem Drehbuch von Susanne Hertel.

Über eine Haustauschbörse tauschen Sarah (Wanda Perdelwitz) und Michael (Felix Maximilian) ihr australisches Heim gegen ein Häuschen in Cornwall. Das entpuppt sich vor Ort als prächtiger Besitz mit Park und Ländereien. Doch spätestens als ein Stallgebäude abbrennt, in dem wertvolle Zuchtpferde untergebracht sind, merkt Sarah, dass mit dem Anwesen etwas nicht stimmt. Handelt es sich um Brandstiftung, oder geht es um Versicherungsbetrug? Will Sarah Antworten auf ihre Fragen, muss sie Olivia (Ursela Monn) und Fergus (Peter Prager), die eigentlichen Besitzer ihres neuen Heims, ausfindig machen. Überraschenderweise bietet ihr ausgerechnet der arrogante Anwalt David (Oliver Franck) seine Hilfe bei der Suche nach dem Ehepaar an.

