Mainz (ots) -

Dienstag, 13. Dezember 2016, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Andrea Ballschuh Reisen an Weihnachten - Was man beachten sollte Allergische Hunde - Wenn das Futter krank macht Einfach lecker: Kaasspatzen - Kochen mit Armin Roßmeier DIY: Jeansjacken - Schicke Mode für wenig Geld Gast: Heino, Musiker Dienstag, 13. Dezember 2016, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Flüchtlingsgeschichte mit Happy End - Jeside kommt zurück Ein Teller Heimat - Syrisches Dattelgebäck Expedition Deutschland: Nienburg - Fischer an der Weser Dienstag, 13. Dezember 2016, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald "hallo d" checkt: Kunst oder Krempel? - Experte auf Schatzsuche Dienstag, 13. Dezember 2016, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Maximilian Brückner spielt Luther - Zu Gast bei den Dreharbeiten Priscilla Presley bei Markus Lanz - Neues Elvis-Album zu Weihnachten Dienstag, 13. Dezember 2016, 21.00 Uhr Frontal 21 Moderation: Ilka Brecht Waffen aus dem Internet - Rechtsradikale rüsten auf Überhöhte CO2-Werte bei VW - Kungeln mit dem Staat Debatte um den Doppelpass - Deutsche? Türken? Deutschtürken! Autonome Kampfroboter - Gefahr durch neue Waffensysteme?

Pressekontakt:

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell