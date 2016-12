Mainz (ots) -

Montag, 12. Dezember 2016, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Andrea Ballschuh Früher in die Rente - Darauf sollten Sie achten Gefüllte Kokosmakronen - Rezept von Heinz-Richard Heinemann Grabsteine als Gartenschmuck - Individuelle Gestaltungsmethoden Gast im Studio: Ursela Monn, Schauspielerin Montag, 12. Dezember 2016, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Prozessauftakt gegen Motorradfahrer - Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord vor Vorsicht vor Handydiebstahl - So schützen Sie sich Expedition Deutschland in Fell - Ein Franzose an der Mosel Montag, 12. Dezember 2016, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald Urteil: Polizist mit Messer erstochen 27-Jähriger wegen Mordes vor Gericht Montag, 12. Dezember 2016, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Pierce Brosnan in Breslau - Der Europäische Filmpreis Iva Schell auf der Bühne - Erster Auftritt nach der Geburt Nobelpreis-Verleihung - Royale Gäste in Schweden und Norwegen Montag, 12. Dezember 2016, 19.25 Uhr WISO Moderation: Marcus Niehaves Thema: Früher in Rente - So geht's Mehr Zeit für Familie, Freunde und Freizeitaktivitäten. Oder einfach die Seele baumeln lassen. Aber erst mit 65 oder 67 Jahren? Für viele Arbeitnehmer ist das anscheinend nicht attraktiv, denn die Deutschen gehen aktuell im Schnitt wieder früher in Rente: 2014 lag das Renteneintrittsalter bei 64,1 Jahren, 2015 sank es auf 64 Jahre. Arbeitnehmer können in der Regel ab dem 58. Lebensjahr in den Vorruhestand gehen, vorausgesetzt sie haben mit dem Arbeitgeber eine entsprechende Vorruhestandsregelung getroffen. Allerdings: Wer vorzeitig in den Ruhestand gehen möchte, muss in den meisten Fällen mit Abschlägen rechnen. Beispielsweise einer deutlich niedrigeren monatlichen gesetzlichen Rente. Welche Voraussetzungen muss man erfüllen, um früher in Rente gehen zu können? Mit welchen Abschlägen muss man rechnen? Wie lassen sich diese minimieren? Welche Möglichkeiten gibt es beim Übergang vom Berufsleben in den Ruhestand? Worauf sollte man bei der Flexi-Rente achten? Diese und weitere Fragen beantwortet der WISO-Tipp. Echtfell statt Kunstpelz - Marder ist preiswerter als Plastik Abzocke Heizungsnotdienst - Wie Handwerker abzocken Sicherheitsrisiko Kreditkarte - Kontaktloses Ausspionieren

Pressekontakt:

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell