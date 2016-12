Mainz (ots) -

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Sontag, 25. Dezember 2016, 20:15 Uhr Die Helene Fischer-Show Helene Fischer begrüßt an Weihnachten in der Messehalle Düsseldorf unter anderen Tom Jones, Gregory Porter, Olly Murs, Klubbb3, Grace Capristo, Reinhard Fendrich und Naturally 7. Die weiteren Gäste sind: Bill Ramsey, Roland Kaiser, Tim Bendzko, Gregor Meyle, Mark Keller, Falco - Das Musical, Lina Larissa Strahl, Melanie Oesch, Die Symphoniacs, Puppen-Comedy mit Wiwaldi, Horst-Pferdinand & Co. sowie Horst Lichter und Priscilla Presley.

