Mainz (ots) - Gerade erst hat Recep Tayyip Erdogan schwere Vorwürfe gegen deutsche Behörden erhoben, weil es bei der Ausreise der türkischen Vize-Parlamentspräsidentin am Köln/Bonner Flughafen zu Verzögerungen kam. Ob dieser Äußerung einer der berüchtigten Wutausbrüche vorausging, die dem türkischen Staatspräsident zugeschrieben werden? Die "ZDFzeit"-Doku "Mensch Erdogan!" erkundet am Dienstag, 13. Dezember 2016, 20.15 Uhr, dessen Geheimnisse. Mit Hilfe von namhaften Experten, Biografen, Gegnern und Befürwortern zeichnet die Dokumentation ein Psychogramm des türkischen Präsidenten und beleuchtet, wie ihn sein erbitterter Kampf um die Macht geprägt hat und wie der Privatmann Erdogan lebt.

Erdogan führt die Türkei seit 2003 als Ministerpräsident und seit 2014 als Staatspräsident. "ZDFzeit" zeigt die Widersprüche eines Mannes, der sich den Begebenheiten der Zeit anpasst und den vor allem eines antreibt: der unbedingte Wille zur Macht. So hat es der Außenseiter aus einem Istanbuler Arbeiterviertel bis an die Spitze der Türkei geschafft. Am Beginn seiner Karriere wandelte er sich vom religiösen Hardliner zum konservativen Pragmatiker: Als Ministerpräsident schaffte er die Todesstrafe ab, setzte auf die Aussöhnung mit der kurdischen Minderheit und beförderte ein türkisches Wirtschaftswunder. Heute, als Staatspräsident, erklärt er alle Gegner zu Verrätern und besinnt sich seiner islamistischen Wurzeln. Ob er je freiwillig von der Macht lassen wird, ist fraglich.

In der Dokumentation wird deutlich: Der Putschversuch im Juli 2016 hat tiefe Ängste freigelegt: Erdogan war knapp acht Jahre alt, als 1961 der gewählte Ministerpräsident Adnan Menderes gehängt wurde, der bereits im Mai 1960 vom Militär gestürzt worden war. "Damals habe ich nicht viel verstanden. Aber ich sah, dass mein Vater und meine Mutter sehr bestürzt waren", erinnert sich Erdogan später. Es ist eine von vielen Erfahrungen, die den Präsidenten nachhaltig geprägt haben.

