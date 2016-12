Mainz (ots) -

Donnerstag, 8. Dezember 2016, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Schulkinder am Online-Pranger - Strategien gegen Cybermobbing Tipps zum Weihnachtsbaumkauf - Informationen von Elmar Mai Ein selbst gemachtes Hochbett - Tipps von Handwerksprofi Mick Wewers Hähnchenspieß mit Glasnudelsalat - Kochen mit Armin Roßmeier Schwangerschaft und vegane Ernährung - Worauf Schwangere achten müssen Gäste: Vintage Vegas, Band Donnerstag, 8. Dezember 2016, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Lissy Ishag Schafsklau in Ostholstein - Polizei ohne Erkenntnisse Expedition Deutschland: Herleshausen - Goldene Hochzeit: Gratulation! Küchenträume - Yvonnes Tannenbaum-Macarons Donnerstag, 8. Dezember 2016, 13.00 Uhr ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Christina von Ungern-Sternberg Beginn der OSZE-Konferenz - Außenminister sprechen über Ukraine Prozess um Mord im Millieu - Libanesische Clans in Deutschland Flucht mit zwei behinderten Kindern - Mirjam kam über die Balkanroute Weihnachtsmarkt in Königsberg - Traditionelle Stände in der Festung Donnerstag, 8. Dezember 2016, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Countdown Mister Germany 2017 - Wir begleiten Kandidaten bei der Wahl Donnerstag, 8. Dezember 2016, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Vorweihnachtsparty in München - Promis beim Audi Generations Cup Neues von Inspector Barnaby - Neil Dudgeon in München Nigel Kennedy in Berlin - Der Stargeiger unterwegs Donnerstag, 8. Dezember 2016, 22.15 Uhr maybrit illner Thema: Flüchtlinge unter Verdacht - Willkommenskultur am Ende? Gäste: Hannelore Kraft, SPD, Ministerpräsidentin NRW Cemile Giousouf, CDU, Integrationsbeauftragte CDU-Fraktion Dieter Salomon, B'90/Die Grünen, Oberbürgermeister Freiburg Rainer Wendt, Deutsche Polizeigewerkschaft (DpolG) Mazour Hossein Sharifi, Flüchtling aus Afghanistan Flüchtlingshelfer sind geschockt, rechte Populisten fühlen sich bestätigt - der Mord in Freiburg trifft das ganze Land mit einer Mischung aus Angst, Trauer und Hetze. Ist Integration nicht möglich? Haben wir damit noch gar nicht richtig angefangen? Oder mangelt es am Willen der Neuankömmlinge, deutsche Werte anzunehmen? Reicht als Antwort auf kriminelle Zuwanderer eine Politik des Abschreckens, Abschottens, Abschiebens? Und wie realistisch ist das? Was ist eigentlich geschafft seit September 2015 und was nicht?

