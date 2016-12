Andreas Kieling bei Dreharbeiten in Afrika Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Andreas Kieling" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Indonesien ist das Ziel, das Andreas Kieling zurzeit für ZDF-Dreharbeiten ansteuert. Für neue Folgen der "Terra X"-Reihe "Kielings wilde Welt" geht es nach Sumatra. Weitere Expeditionen, die der Natur- und Tierfilmer im Auftrag des ZDF unternimmt, führen ihn nach Madagaskar, nach Simbabwe, in den Kongo, nach Island, nach Alaska und auch nach Deutschland. In Fortsetzung seiner erfolgreichen Dokumentationen nimmt er die Zuschauer wieder mit in einige der schönsten Tierparadiese unserer Erde und bietet lehrreiche und berührende Einblicke in Tierleben und Naturphänomene. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.

Im Frühjahr 2016 warnten viele Artenschutzorganisationen, dass das Artensterben noch nie so groß gewesen sei wie heute: 22 000 aller bekannten Arten sind akut bedroht. Überall auf der Welt beschneidet der Mensch den Lebensraum von Pflanzen und Tieren, die Klimaerwärmung schreitet voran. Andreas Kieling besucht einige der spannendsten Forschungsprojekte, die sich um gefährdete Tiere und Lebensräume kümmern, und fragt Artenschützer nach ihren Lösungsvorschlägen.

Das Bukit Tigapuluh Ökosystem in Zentralsumatra stellt das größte noch zusammenhängende Stück Tieflandregenwald auf Sumatra dar. Seit 1995 etwa die Hälfte der 3000 Quadratkilometer als Nationalpark ausgewiesen wurde, bietet es Säugetieren wie dem Sumatra-Elefanten, dem Sumatra-Tiger, dem Tapir und seit einigen Jahren auch dem Sumatra-Orang-Utan wieder eine sichere Heimat. Ein Schutzprogramm ermöglicht verwaisten und illegal gehaltenen Orang-Utans ein Leben in ihrer natürlichen Umgebung. Andreas Kieling trifft in der Dschungelschule und Auswilderungsstation Dr. Peter Pratje, der ihm zeigt, was seine Zöglinge lernen müssen, um schließlich wieder alleine im Regenwald überleben zu können.

