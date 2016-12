"Europa - Kontinent der Extreme": Drehstart zu zweiteiliger ZDF-"Terra X"-Dokumentation

Der Geologie-Professor Colin Devey führt als Moderator durch den Terra X Zweiteiler über die Erdgeschichte Europas. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Ralf Blasius" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Von der kalten Nordspitze Schottlands bis zum heißen Süden Spaniens, von den wilden Meeresküsten auf den Azoren bis zu den kontinentalen Extremen des Ural - Europa ist vielfältig, die Erdgeschichte des Kontinents steckt voller Geheimnisse. Geologe Colin Devey reist für das ZDF zu Dreharbeiten für eine zweiteilige "Terra X"-Dokumentation durch Europa, einen Kontinent der Extreme. Unter der dichten Besiedlung und den Eingriffen in die Natur liegen Zeugen aus der frühesten Erdgeschichte. Diese vergessene Welt, die bis heute nachwirkt, wird in einer visuellen Zeitreise zum Leben erweckt. In einer Mischung aus hochwertigem Naturfilm und modernen Grafiken erwacht die Vergangenheit zum Leben, Zeitraffer geben eine Ahnung davon, was in Jahrtausenden oder Jahrmillionen geschehen könnte.

Colin Devey führte bereits durch den "Terra X"-Zweiteiler "Expedition Deutschland", der mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde. Ein Sendetermin für die Dokumentation mit dem Arbeitstitel "Europa - Kontinent der Extreme" steht noch nicht fest.

