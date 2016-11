Vater-Tochter-Duo im ZDF-"Herzkino": "Inga Lindström: Zurück ins Morgen" mit Heikko und Klara Deutschmann

Caspar Jönsson (Heikko Deutschmann) und seine Tochter Emilia (Klara Deutschmann) Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Ralf Wilschewski" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Sowohl vor als auch hinter der Kamera - Heikko Deutschmann und seine Tochter Klara sind ein eingespieltes Team. Im ZDF-"Herzkino"-Film "Inga Lindström: Zurück ins Morgen" sind Vater und Tochter am Sonntag, 4. Dezember 2016, 20.15 Uhr, gemeinsam zu sehen. Neben Heikko und Klara Deutschmann spielen Frederik Götz, Tina Ruland, Sina Reiß, David Christopher Roth und andere. Regie führte Udo Witte nach dem Drehbuch von Stefanie Sycholt und Aline Ruiz Fernandez.

Emilia (Klara Deutschmann) hat ihr Diplom in der Tasche und will jetzt in einer Stockholmer Design-Agentur durchstarten. Bis ein Besuch bei ihrem Vater Caspar (Heikko Deutschmann) auf dem Land alles ändert: In ihrem Heimatstädtchen Morgon trifft sie auf den Globetrotter Viktor (Frederik Götz). Er ist nach Morgon gekommen, um seinen Bruder nach langer Zeit endlich wieder zu besuchen. Doch vor Ort stellt er fest, dass dieser dabei ist, das gemeinsame Elternhaus zu verkaufen. Und auch Emilia hat mit familiären Problemen zu kämpfen: Obwohl ihre Mutter nach einem Flugzeugabsturz in Südamerika längst für tot erklärt wurde, kann Caspar ihren Tod nicht akzeptieren. Inmitten des Chaos knüpfen Emilia und Viktor zarte Bande. Aber die Sorgen ihrer Familienmitglieder erschweren eine Annäherung.

https://presseportal.zdf.de/pm/inga-lindstroem-zurueck-ins-morgen

http://herzkino.zdf.de

http://twitter.com/ZDFpresse

http://twitter.com/ZDF

http://facebook.com/herzkino

Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/herzkino

Pressekontakt:

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell