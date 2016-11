Mainz (ots) -

Montag, 28. November 2016, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Andrea Ballschuh Car Sharing - Für wen lohnt es sich? Gute Fette, schlechte Fette - Informationen von Brigitte Bäuerlein Florian Weiss beim Tunnelbau - So entsteht ein Straßentunnel Grabsteine als Gartengestaltung - Ein Garten der besonderen Art Hoch ansteckender Scharlach - Gefährliche Kinderkrankheit? Gast im Studio: Helmut Lotti, Musiker Simple Minds, Musikband Montag, 28. November 2016, 12.10 drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Eiskalter Job bei minus 17 Grad - Arbeiten auf der Zugspitze Weihnachtssterne - Klassiker in Rot, Weiß und Pink Expedition Deutschland: Sophienhamm - Ein zweites Leben Montag, 28. November 2016, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald Die Aldi-Entführung - 1971 wurde Theo Albrecht entführt Montag, 28. November 2016, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Andreas Gabalier ganz pur - Unplugged-Auftritt des Musikers Premiere mit Iris Berben - Der Zeichentrickfilm "Sing" in Köln Treffen zweier Königspaare - Niederlande begegnet Belgien Montag, 28. November 2016, 19.25 Uhr WISO Moderation: Marcus Niehaves WISO-Tipp: Car-Sharing - Für wen es sich lohnt Das Auto ist für jeden dritten Deutschen immer noch ein Statussymbol. Ein Auto zu besitzen - das ist wichtig. Aber eine Studie zeigt: Je größer der Wohnort, desto weniger wichtig ist es, ein eigenes Auto zu haben. Ein Grund neben den laufenden Kosten für ein Auto: In Großstädten werden Parkplätze rar und kostenpflichtig. Außerdem steht meist ein dichtes Netz an öffentlichen Verkehrsmitteln zur Verfügung. Das Auto verliert seine Wichtigkeit als reines Transportmittel. Wer dann einmal ein Auto für Einkäufe oder einen Ausflug benötigt, nutzt verstärkt das Car-Sharing. Es gibt eine ganze Reihe von nationalen und regionalen Anbietern. Bereits 1,3 Millionen Menschen haben sich in Deutschland bei einem solchen Car-Sharing-Anbieter angemeldet. In manchen Großstädten ersetzt ein Car-Sharing-Fahrzeug schon bis zu 20 PKWs. Doch für wen lohnt sich das Car-Sharing? Ist es sinnvoll, wenn man täglich einen weiten Weg zur Arbeit zurücklegen muss, oder ist es eher eine praktische Möglichkeit für zwischendurch? Lohnt es sich, dafür ein eigenes Auto abzuschaffen? Funktioniert Car-Sharing nur in Großstädten, oder gibt es die Möglichkeit auch auf dem Land? Woher weiß man, ob gerade ein Auto frei ist? Wo kann man es wieder abstellen? Und wie bezahlt man die Fahrt? Weitere Themen: Krank durch Dieselabgase? - Warum ein Lungenfacharzt jetzt klagt Adventszeit ist Lebkuchenzeit - Marken- oder Discounterware? Chinesische Firmenübernahmen - Neue Arbeitsplätze statt Kündigung

