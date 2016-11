Mainz (ots) -

Samstag, 26. November 2016, 23.00 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Katrin Müller-Hohenstein Gast: Ralph Hasenhüttl, Trainer RB Leipzig Fußball-Bundesliga, 12. Spieltag Topspiel: Bayern München - Bayer Leverkusen Borussia Mönchengladbach - Hoffenheim 1. FC Köln - FC Augsburg Hamburger SV - Werder Bremen FC Ingolstadt - VfL Wolfsburg Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund SC Freiburg - RB Leipzig (Freitag) Fußball: Zweite Liga, 14. Spieltag 1. FC Heidenheim - FC St. Pauli Dynamo Dresden - VfL Bochum Formel 1: Großer Preis von VAE Qualifying in Abu Dhabi Sonntag, 27. November 2016, 9.03 Uhr sonntags TV fürs Leben Moderation: Andrea Ballschuh Die Macht der Sterne Jeder vierte Deutsche glaubt, dass die Sterne das Leben beeinflussen. Ein Glaube, der Geld bringt: Astrologen, Wahrsager und Hellseher machen jährlich etwa 500 Millionen Euro Umsatz. "sonntags" will wissen, ob die Sterne wirklich etwas über unser Leben verraten. Wo ist die Grenze zwischen Astronomie und Astrologie? Wie erkenne ich Scharlatane auf dem Esoterik-Markt? Und warum beobachtet die katholische Kirche Sterne, obwohl sie Astrologie ablehnt? Sonntag, 27. November 2016, 10.40 Uhr ZDF-Fernsehgarten on tour Andrea Kiewel präsentiert die Weihnachtsausgabe Garmisch-Partenkirchen liegt am Fuß der Zugspitze und in direkter Nachbarschaft zu Tirol. Andrea Kiewel hat damit einen der wichtigsten Wintersportorte Deutschlands für ihre Show gewählt. Die Gäste sind: Andreas Gabalier, Beatrice Egli, Nick Howard, Hansi Hinterseer, Glasperlenspiel, Stanfour und viele andere. Auch auf dem Mohrenplatz in Garmisch geht es sportlich zu. Umgeben von weihnachtlichen Hütten, gibt es hier eine große Eisfläche für allerlei Aktionen. Neben dem Schlittschuhlaufen haben auch Eisstockschießen und Curling eine lange Tradition im alpenländischen Raum. Noch sind ein paar Tage Zeit, bis das erste Türchen am Adventskalender geöffnet wird. Armin Roßmeier zeigt, wie man seinen eigenen Kalender in wenigen Schritten selbst herstellen kann. Außerdem werden kulinarische Schmankerln und bayerische Leckerbissen von einem bekannten TV-Koch präsentiert. In kurzen Filmen werden ganz besondere Orte und Menschen sowie die schönen Landschaften rund um Garmisch-Partenkirchen porträtiert. Zwei weitere Ausgaben des "ZDF-Fernsehgarten on tour" aus Garmisch-Partenkirchen werden am zweiten und vierten Adventssonntag ausgestrahlt. Sonntag, 27. November 2016, 17.10 Uhr ZDF SPORTreportageEXTRA Moderation: Norbert König Die "ZDF SPORTreportage" widmet sich in einer Extra-Ausgabe dem Wintersport. Warum sind deutsche Athleten auf Pisten, Loipen, Bahnen und Schanzen so erfolgreich? Warum sehen wir Deutsche gern Wintersport im Fernsehen? Wie viel Einfluss hat die technologische Entwicklung in Deutschland auf den Sport? Und wie sieht's mit der Zukunft aus - mit der Nachwuchsarbeit in den Verbänden? Deutschland gleich Wintersportland.

