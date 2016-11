ZDF zeigt "Fernsehfilm der Woche" "Familienfest" mit prominenter Besetzung

v.l.n.r.: Anne (Michaela May), Hannes (Günther Maria Halmer), Vincent (Daniel Krauss), Frederik (Barnaby Metschurat), Gregor (Marc Hosemann), Renate (Hannelore Elsner), Jenny (Jördis Triebel), Charly (Nele Mueller-Stöfen) und Max (Lars Eidinger) Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für ... Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Zum 70. Geburtstag des Patriarchen findet sich die Familie in dessen herrschaftlichem Wohnsitz zusammen. Doch auf der Feier kommt es zum Eklat. Am 28. November 2016, 20.15 Uhr, zeigt das ZDF den prominent besetzten Ensemblefilm "Familienfest" (ARTE: Freitag, 25. November2016, 20.15 Uhr). Regisseur Lars Kraume erzählt mit ebenso viel Humor wie Ernsthaftigkeit, wie die Familienkonflikte aufbrechen. Vor der Kamera von Jens Harant standen Günther Maria Halmer, Hannelore Elsner, Michaela May, Lars Eidinger, Jördis Triebel, Marc Hosemann, Barnaby Metschurat, Nele Mueller-Stöfen, Daniel Krauss und andere. Das Drehbuch stammt von Andrea Stoll und Martin Rauhaus.

Hannes (Günther Maria Halmer), tyrannisches Familienoberhaupt im Hause Westhoff, wird 70. Anne (Michaela May), die zweite Ehefrau und Stiefmutter seiner drei Söhne aus erster Ehe, hat zum Familienfest eingeladen: die drei kinderlosen Söhne Max (Lars Eidinger), Gregor (Marc Hosemann) und Frederik (Barnaby Metschurat) mitsamt Lebensgefährten. Und sogar Hannes' Ex-Frau Renate (Hannelore Elsner) ist aus Paris angereist. Jahrzehntealte Streitigkeiten und Auseinandersetzungen haben die Familie entfremdet. Niemand interessiert sich wirklich für den anderen, oberflächlich scheint die Wiedersehensfreude. Und überhaupt ist im Hause Westhoff vieles nur Schein: das große Haus, die Idylle, die Liebe. Doch wie lange kann man schweigen, wahre Gefühle unterdrücken, den Schein wahren? Am Tag des Festes treten die unterdrückten Konflikte zu Tage.

"Familienfest" feierte seine Premiere auf dem Filmfest München 2015 und lief anschließend erfolgreich in ausgewählten Programmkinos.

