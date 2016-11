Mainz (ots) -

Montag, 21. November 2016, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Andrea Ballschuh Individuelle Gesundheitsleistungen - Worauf Sie achten sollten Hackfleisch-Gemüsesandwich - Kochen mit Armin Roßmeier Nichtalkoholische Fettleber - Diagnose, Ursache und Behandlung Alternative Adventsfloristik - Tipps von Eva Rick Hundeflüsterer on Tour - Unterwegs mit Masih Samin Gast: Gregor Meyle, Musiker Montag, 21. November 2016, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Schwerlasttransport auf der A7 - Mit viel Geschick durch die Nacht Expedition Deutschland: Bad Wildbad - Zwischen Yoga und Büro Handwerk 2016 - Stricken und mehr in Berlin Montag, 21. November 2916, 13.00 Uhr ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Norbert Lehmann Kandidiert Merkel 2017 erneut? - Reaktionen auf ihre Pressekonferenz Gegen den Pappbecher-Wahn - Freiburg führt Pfandsysteme ein Digitales Antennenfernsehen - DVB-T2 wird neuer Standard Gast: Charlotte Link, Autorin, über menschliche Abgründe Montag, 21. November 2016, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Das ZDF-"Traumschiff" feiert Jubiläum - 35 Jahre auf großer Fahrt Montag, 21. November 2016, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Neues von Alexandra Maria Lara - Mit Ehemann Sam Riley vor der Kamera Prinz Harry in der Karibik - 15 Tage für die Queen auf Reisen Mit Milan Peschel in Berlin - Am Abend mit "Der Andere" im ZDF Montag, 21. November 2016, 19.25 Uhr WISO Moderation: Marcus Niehaves WISO-Tipp: IGeL - darauf sollten Sie achten - Individuelle Gesundheitsleistungen Ob Glaukom-Früherkennung, Extra-Ultraschalluntersuchung während der Schwangerschaft oder die Messung der Knochendichte - immer bieten Ärzte ihren Patienten so genannte Individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL) an. In der Regel müssen Patienten solche ärztlichen, zahnärztlichen oder psychotherapeutischen Leistungen aus eigener Tasche zahlen, da diese nicht zum festgeschriebenen Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherungen gehören. Einige Früherkennungs- oder Vorsorgeuntersuchungen jedoch übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen - zum Beispiel bei Risikofällen oder begründetem Krankheitsverdacht. Einige der Zusatzleistungen sind umstritten, da noch kein eindeutiger wissenschaftlicher Nachweis für die Wirkung erbracht werden konnte. Viele Verbraucher fühlen sich nicht ausreichend über Risiken und Nebenwirkungen von IGeL informiert und sind verunsichert, ob sie einer Individuellen Gesundheitsleistung zustimmen sollten. Worauf sollte man achten? Wann werden IGeL von der Krankenkasse übernommen? Wie teuer dürfen sie überhaupt sein? Diese und weitere Fragen im WISO-Tipp. Weitere Themen: Liebesfalle Internet - Die Maschen der Dating-Betrüger Die große Liebe nur einen Klick entfernt? Partnerbörsen im Internet boomen. Schon rund 13 Millionen Deutsche haben Erfahrungen mit Internet-Dating gemacht, so der Branchenverband Bitkom. Knapp vier Millionen sollen sogar ihren derzeitigen Lebenspartner online kennen gelernt haben. Allerdings bietet die Anonymität des Online-Datings auch Betrügern eine Plattform. Mit gefälschten Profilen und falschen Versprechungen locken sie ihre Opfer in die Liebesfalle. Die Geschädigten werden um ihr Geld gebracht. Aus Scham zeigen viele den Betrug noch nicht einmal an. WISO begleitet zwei betrogene Frauen auf der Suche nach den Hintermännern und zeigt, was die Strafverfolgung in der Praxis s so schwierig macht. Außerdem: Welche Rolle spielen Plattformen wie "Lovescout" oder "Facebook" dabei? Digitale Assistenten - Neue Technik fürs Wohnzimmer Was aussieht wie ein Lautsprecher, ist in Wahrheit Amazons neuester Coup. "Echo" mit der virtuellen Assistentin "Alexa" soll alles per Sprachbefehl regeln können: Nachrichten vorlesen, das Licht einschalten, ein Taxi rufen, Musik abspielen. Das Gerät ist das erste einer neuen Gattung. Andere Unternehmen werden bald mit ähnlichen Produkten folgen. WISO checkt, wie gut das funktioniert, welche Chancen darin stecken, aber auch, welchen Preis wir zahlen - denn Amazon Echo hört immer mit. Bleibt der Datenschutz da auf der Strecke?

