Freitag, 18. November 2016, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Abgeltung von Bereitschaftsdiensten - Was ist erlaubt und was nicht? Mettbrötchen mit Zwiebelkruste - Kochen mit Armin Roßmeier Nichtalkoholische Fettlebererkrankung - Diagnose, Ursachen und Behandlung Möbel im modernen "Chalet"-Stil - Tipps von Ann-Kathrin Otto Apps für Lesemuffel - Wie sie das Lesen fördern können Gast im Studio: Wolfgang Fierek, Schauspieler Freitag, 18. November 2016, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Knochenjob im Wald - Waldarbeiter beim Holzmachen Expedition Deutschland: Hamburg - Alte Heimat, neue Heimat "Stilles Örtchen" in Wittenberg - Toilettenmann Jörg Freitag, 18. November 2016, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Die Bambi-Verleihung - Prominente Gala in Berlin Gregor Meyle privat - Unterwegs mit dem Musiker Neues von Kate Hudson - Mit dem Stiefvater vor der Kamera Freitag, 18. November 2016, 23.00 Uhr aspekte Moderation: Katty Salié und Jo Schück "Wem gehört die Welt?" - Ein Buch über die Reichsten Ken Loach: "Ich, Daniel Blake" - Ein Film über die Ärmsten Das Museum des 20. Jahrhunderts - Neue Architektur für Berlin Im Kino: "Florence Foster Jenkins" - Die schlechteste Sängerin der Welt Konzeptkünstler Michael Müller - Neue Ausstellung in Baden-Baden Gäste: HUNDREDS, Musiker, mit "Spotless" live im Studio

