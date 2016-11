Gefährliche Südsee, eisiger Himalaya: Neue Folgen "Terra X: Faszination Erde - mit Dirk Steffens" im ZDF

Die Schildkröte in der Hand ist 007. Dirk Steffens hat sie mit der Nummer markiert und lässt sie in den Pazifik frei. Wenn alles gut läuft, kommt diese Karettschildkröte in 20 Jahren genau an diesen Strand zurück, um Eier zu legen. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle ... Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Moderator Dirk Steffens erkundet ab Sonntag, 20. November 2016, 19.30 Uhr, in zwei neuen Folgen von "Terra X: Faszination Erde" die traumhaften und zugleich gefährlichen Orte der Südsee und begibt sich auf die Spuren des Mythos Himalaya.

Sie gilt als Paradies auf Erden - die Südsee. Doch die Inseln sind gewaltigen Stürmen, Vulkanausbrüchen und Umweltzerstörungen ausgesetzt. Dirk Steffens wagt sich für "Südsee: Paradies am Abgrund" am Sonntag, 20. November 2016, 19.30 Uhr, in einen der aktivsten Vulkane der Welt: den Yasur auf Vanuatu. Zwischen zwei Eruptionen steigt der Moderator in den Vulkankrater, um für wissenschaftliche Untersuchungen eine Probe noch glühender Lavabomben zu nehmen. Außerdem geht der Naturfilmer vor der Küste Fidschis auf Tauchgang mit etwa 30 Bullenhaien. Dirk Steffens' Expedition führt auch zu den Bewohnern von Vanuatu, die einen bizarren Brauch pflegen: Auf einer kleinen Insel springen Männer, nur mit Lianen gesichert, von 30 Meter hohen Türmen.

In der Folge "Himalaya: Die Macht des Mythos" geht Dirk Steffens am Sonntag, 27. November 2016, 19.30 Uhr, auf Spurensuche in eisiger Kälte. Den Ruhm als Erstbesteiger des Mount Everest ernteten 1953 Edmund Hillary und Tensing Norgay. Doch schon 1924 hatte sich ein Bergsteiger mit seinem Expeditionsteam aufgemacht, den mit 8848 Metern höchsten Berg der Erde zu bezwingen: der Brite George Mallory. Sein Leichnam wurde knapp unter dem Gipfel gefunden. Gebührt ihm der eigentliche Ruhm als Erstbesteiger? Wie sich die extremen Bedingungen im Himalaya auf den Körper auswirken, testet Dirk Steffens im Selbstversuch. Auf dem Dach der Welt begegnet er Tieren, die man dort nicht erwartet - und die dennoch das Leben der Menschen in der Höhe überhaupt erst möglich machen.

Pressemappe: http://ly.zdf.de/lcMX5/

http://terrax.zdf.de

http://twitter.com/ZDFPresse

http://twitter.com/ZDF

http://facebook.com/ZDFterraX

Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/faszinationerde

Pressekontakt:

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell