Dienstag, 15. November 2016, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Instagram-Account gehackt - Wenn Bilder in fremden Händen landen Alte Gemüsesorten - Kochen mit Armin Roßmeier Ruth und ihr Vulkan - Deutsche Auswanderer in Island Jung, aber im Seniorenheim?! - Fehlplazierte junge Pflegebedürftige Überleben Spinnen im Staubsauger? - Der Besserwisser klärt auf Gast im Stuido: Tim Bendzko, Musiker Dienstag, 15. November 2016, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Steuerverschwendung in Brandenburg - Streit um Werbellin-Kanal Expedition Deutschland: Berlin - Mädchentraum Tierärztin Unternehmerin des Jahres 2016 - Ziegenbäuerin Claudia Dienstag, 15. November 2016, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald Neuer Trend Rainbow-Hair - Haare färben in Kunterbunt Dienstag, 15. November 2016, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Zu Besuch bei Horst Lichter - Neues Buch vom Fernsehkoch Michael Stipe in Berlin - Musiker feiert Jubiläum Neues von Nigel Kennedy - Der Star-Geiger in Deutschland

