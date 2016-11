Mainz (ots) -

Donnerstag, 17. November 2016, 16:15 Uhr ZDF spezial Obama in Deutschland Es ist der wohl letzte Deutschland-Besuch von Barack Obama als US-Präsident. Im Januar gibt er sein Amt an Donald Trump ab - ein Wechsel, der vielen in Deutschland und Europa Sorge bereitet. Am Nachmittag ist Obama im Kanzleramt zu Gast, wo er nach einem Gespräch mit Angela Merkel der Presse Rede und Antwort steht. Das "ZDF spezial" überträgt diese Pressekonferenz live und zieht vorher Bilanz: Was hat Barack Obama erreicht? Wie werden sich die Beziehungen zwischen den USA und Deutschland unter Donald Trump ändern? Moderiert wird die Sendung von Antje Pieper.

