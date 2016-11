Mainz (ots) -

Montag, 14. November 2016, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Tipp: Rechtsschutzversicherungen - Das sollten Sie beachten Deutscher Briefträger in Reykjavik - "Volle Kanne" unterwegs in Island Gute Fette, schlechte Fette - Brigitte Bäuerlein gibt Tipps Volkskrankheit Diabetes - Richtig erkennen und behandeln Weinkenner dank App - Was taugen die smarten Tipps? Gast im Studio: Wolfgang Niedecken, Musiker Montag, 14. November 2016, 12.15 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Jäger in Kleinmachnow unter Beschuss - Umstrittene Wildschweinjagd Expedition Deutschland: Gründau - Altenpflegerin findet neue Liebe Deutsches Gästehaus in Kapstadt - Ehepaar verwirklicht sich Traum Montag, 14. November 2016, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald Deutsche Auswanderer in Kapstadt - Marion und Peter betreiben Gästehaus Montag, 14. November 2016, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Bastian Schweinsteiger im Gespräch - Werbedreh mit dem Fußballer Jogi Löw beim Papst - Auch das Team ist in Rom dabei Neuer Film mit Kate Hudson - Zusammenarbeit mit Kurt Russell Montag, 14. November 2016, 19.25 Uhr WISO Moderation: Marcus Niehaves WISO-Tipp: Rechtsschutzversicherung abschließen - Darauf müssen Sie achten Mehrere Millionen Rechtsstreitigkeiten gibt es pro Jahr in Deutschland. Aber Recht zu bekommen kann lange dauern und teuer werden. Daher schließen viele Menschen, die in einem Streit nicht klein beigeben wollen, eine Rechtsschutzversicherung ab. Unnötiger Luxus oder gut angelegtes Geld? Obwohl Rechtsschutz nicht billig ist, haben etwa 40 Prozent aller Haushalte in Deutschland eine solche Versicherung. Allerdings bieten selbst gute Angebote keinen vollumfassenden Schutz für alle denkbaren Streitigkeiten. Viele Fälle sind in den Standardpolicen ausgenommen - wie beispielsweise Hausbau, Unterhaltsstreit oder Kapitalanlagen. WISO erklärt, was man beim Abschluss einer Rechtsschutzversicherung beachten muss und für wen eine solche Police überhaupt sinnvoll ist. Wann übernimmt die Versicherung die Kosten? Wann darf die Versicherung einseitig kündigen? Weitere Themen: Betriebsrente - Garantiezins nicht garantiert Reis im Test - Discounter- oder Markenware Ärzte-Abzocke - Gewinne mit dem Totenschein

