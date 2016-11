Mainz (ots) -

Montag, 7. November 2016, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Update: Stimmung vor der US-Wahl - Gespräch mit Elisabeth Wehling Auberginen-Medaillons - Rezept von Armin Roßmeier Leckere Apfel-Taler & Co. - Rezepte von Jeanette Marquis Tierisch prominent: Sanna Eglund - Die Schauspielerin und ihre Hunde Krankhafte Muskelverkrampfung - Diagnose und Behandlung von Dystonie Späte Liebe per Internet - Online-Partnerbörsen für Senioren Gast: Atze Schröder, Komiker Montag, 7. November 2016, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Nachtschicht am Kölner Hauptbahnhof - Züge putzen, warten, reparieren Giftige Pflanzen in Kräutertees - Risiko für die Gesundheit? Die Gartenretter im Einsatz - Teil 1 - Neuer Look für Reihenhaus-Garten Montag, 7. November 2016, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Einsatz auf der Altstadtkirmes - Unterwegs mit den Rettungssanitätern Montag, 7. November 2016, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Gaultier in der Oper - Gala der Deutschen Aids-Stiftung Lena Meyer-Landrut und die Trolle - Sprechrolle in neuem Kinofilm MTV Music Awards - Große Party in Rotterdam Montag, 7. November 2016, 19.25 Uhr WISO Moderation: Marcus Niehaves WISO-Tipp: Eltern-Kind-Kur - Was Sie wissen sollten Familie, Haushalt oder Beruf - es gibt viele Faktoren, warum Mütter und Väter überlastet sind. Erschwerend kommt hinzu: Oft bleibt ihnen im Alltag kaum Zeit, neue Kraft zu tanken. Und das kann auf Dauer krank machen. Allein 2015 beantragten rund 50 000 Mütter eine Mutter-Kind-Kur, etwa 1500 Väter entsprechend eine Vater-Kind-Kur, Tendenz steigend. In den meist dreiwöchigen Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen können sich Eltern von den Belastungen erholen und lernen, ihren Alltag langfristig gesünder zu gestalten. Entsprechende medizinische und psychosoziale Maßnahmen werden deutschlandweit in über 80 Einrichtungen angeboten. Wie beantragt man eine Mutter- beziehungsweise Vater-Kind-Kur? Wer sind die ersten und richtigen Ansprechpartner? Welche Einrichtung passt zu wem? Auf welche Programme sollte man Wert legen? Und: Was zahlt die Krankenkasse? Das und mehr beantwortet der WISO-Tipp. Weitere Themen: Die Amerikaner haben die Wahl - Auswirkungen auf die Wirtschaft Hydraulischer Abgleich - Die eigene Heizung optimieren Abzocke beim Rohrreiniger - 1700 Euro Stundenlohn

