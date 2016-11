Kind bei der Goldsuche im Kongo Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Manfred Karremann" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Es ist nicht alles Gold, was glänzt - vor allem nicht, wenn es um die Bedingungen geht, unter denen das Luxusprodukt gewonnen wird. In der 45-minütigen "37°"-Dokumentation "Goldkinder - Der Konflikt um wertvolle Mineralien" fragt Autor Manfred Karremann am Dienstag, 8. November 2016, 22.15 Uhr, woher das Gold kommt.

Oft wird es in gefährlicher Arbeit unter Tage oder unter Wasser gewonnen. Und mit Hilfe von Kindern, die schon ab sieben Jahren schwer arbeiten müssen. Die Dreharbeiten führten Karremann unter anderem auf die Philippinen und in den Kongo. Dort finanzieren Rebellengruppen ihren Kampf oft mit wertvollen Rohstoffen wie Gold oder Coltan. Viele dieser Mineralien werden letztlich für Schmuck und Handys in aller Welt gebraucht.

