Mainz (ots) -

Donnerstag, 3. November 2016, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Andrea Ballschuh Gast: Simon Verhoeven, Regisseur Klimawandel im Supermarkt - Volker Angres im Gespräch Zuchtlachs auf Bohnenragout - Kochen mit Armin Roßmeier Gartentipps für den November - Tipps von Pflanzenexperte Elmar Mai Barrierefreiheit in Deutschland - Gespräch mit Raúl Krauthausen Sicher Surfen mit dem Smartphone - Sicherheits-Apps für Kinder "Volle Kanne"-Netzschau - Fundstücke aus dem Internet gefischt Donnerstag, 3. November 2016, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Amerikaner in Deutschland vor US-Wahl - Wie erleben sie den Wahlkampf? Kontaktloses Bezahlen - Ist das neue System sicher? Expedition Deutschland: Hamburg - Multikulti am Hafen Donnerstag, 3. November 2016, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald Unterwegs mit den Geisterjägern - Jagd nach außernatürlichen Wesen Donnerstag, 3. November 2016, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Neues von Alicia Keys - Die Sängerin im Interview Stars über den Wolken - Prominente Piloten Was Männer glücklich macht - Promis zum Weltmännertag Donnerstag, 3. November 2016, 22.15 Uhr maybrit illner Thema: Sex, Lügen, E-Mails - Schlammschlacht ums Weiße Haus Gäste: Alexander Graf Lambsdorff, FDP, Stellvertretender Präsident Europa-Parlament Claus Kleber, ZDF, "heute-journal"- Moderator Deborah Feldman, US-amerikanische Autorin "Unorthodox" Nicholas Smith, Trump-Wähler Andrew B. Denison, Amerikanischer Politologe, Publizist Paulina Unfried, war Austauschschülerin in Minnesota Verspielt Hillary Clinton auf den letzten Metern den sicher geglaubten Einzug ins Weiße Haus? Wochenlang disqualifizierte sich Donald Trump selbst. Doch nun ist das Rennen wegen Clintons E-Mail-Affäre und drohender FBI-Ermittlungen wieder offen. Warum ist die Demokratin so unbeliebt - und das selbst in ihrer eigenen Partei? Was lässt so viele Menschen ihre Hoffnung ausgerechnet auf einen pöbelnden Milliardär setzen, der Frauen beleidigt und Ausländer verhöhnt? Ist Trumps Stärke vor allem die Schwäche des Systems? Und wäre er am Ende der gefährlichere Präsident - auch für den Rest der Welt?

Pressekontakt:

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell