Dienstag, 1. November 2016, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Andrea Ballschuh Gast im Studio: Patricia Kelly, Musikerin "Mogelpackung": Waschmittel - Tricks bei Größe und Inhalt Rezepte gegen Erkältung - Kochen mit Armin Roßmeier Gefährliche Gewebeschwellungen - Hereditäres Angioödem Was ist Allerheiligen? - Ursprung und Bedeutung des Feiertags Dienstag, 1. November 2016, 17.10 Uhr hallo deuschland Moderation: Sandra Maria Gronewald 30 Jahre nach chemischem Super-GAU - Augenzeugen über Katastrophe am Rhein Dienstag, 1. November 2016, 21.00 Uhr Frontal 21 Moderation: Ilka Brecht Süße Krankmacher - Die Tricks der Zuckerindustrie Während die Lebensmittelindustrie den Zusammenhang zwischen Zucker und der Zuckerkrankheit Diabetes mellitus Typ 2 abstreitet, sind sich Ärzte und Wissenschaftler sicher: Zucker ist ein wichtiger Faktor für Übergewicht und Diabetes. Die Zahl der Diabetes-Erkrankungen steigt in Deutschland seit Jahren an. Doch wenn Verbraucher beim Essen Zucker reduzieren wollen, ist das gar nicht so leicht. Zucker versteckt sich in vielen verarbeiteten Produkten, in denen man ihn nicht erwartet. Denn Zucker hat mehrere unterschiedliche Bezeichnungen, die nicht jedem bekannt sind. Und gesetzliche Referenzmengen für Zucker entsprechen nicht mehr wissenschaftlichen Empfehlungen. Leugnende Lobby, zaudernde Politik, getäuschte Verbraucher - "Frontal 21" berichtet über den Streit um den richtigen Umgang mit krankmachendem Zucker. Gespaltene Staaten von Amerika - Die Wut auf das Establishment Es ist der teuerste Wahlkampf aller Zeiten. Mehr als eine Milliarde Dollar wird jeder Präsidentschaftskandidat bis zum Wahltag ausgegeben haben. Zwei Milliarden Dollar für die unbeliebtesten Kandidaten, die es in den USA jemals gegeben hat. Noch nie war die Ablehnung größer. Die Bürger Amerikas fühlen sich von ihren politischen Eliten nicht mehr repräsentiert. Die Wut auf "die da oben" wächst in allen politischen Lagern. "Frontal 21" und "ZDFzoom" haben sich auf die Suche nach den Ursachen für diese Wut gemacht und dabei ein System politischer Korruption entdeckt, in dem Milliardäre den politischen Prozess nach ihren Vorstellungen steuern. Ein System, von dem Insider sagen, es mache die Mafia neidisch. Geschredderte NSU-Akten - Fünf Jahre blockierte Aufklärung Auch fünf Jahre nach der Selbstenttarnung des "Nationalsozialistischen Untergrundes" bleibt die Rolle des Verfassungsschutzes und der Bundesanwaltschaft bei der NSU-Aufklärung undurchsichtig. So schredderte ein Beamter des Verfassungsschutzes bewusst Dokumente über Geheimdienstspitzel aus dem Nazi-Milieu. Seine Begründung gegenüber der Bundesanwaltschaft: Nach vernichteten Akten könne nicht mehr gefragt werden. Die Bundesanwaltschaft wiederum lehnte den Antrag der Anwälte der NSU-Opferfamilien ab, den Beamten des Bundesverfassungsschutzes als Zeugen im NSU-Prozess zu laden. Das Motiv des Beamten zur Aktenvernichtung spiele "keine Rolle". Dabei hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel den Hinterbliebenen der zehn NSU-Mordopfer versprochen: "Wir tun alles, um die Morde aufzuklären und die Helfershelfer und Hintermänner aufzudecken." "Frontal 21" über verhinderte Aufklärung und gebrochene Versprechen fünf Jahre nach der Enttarnung des NSU. Das Geschäft mit der Borreliose - Zecken und andere Blutsauger Sie sind winzig und können doch riesige Folgen für die Gesundheit haben - Zecken. Bei kaum einer Krankheit gibt es so viele unterschiedliche Auffassungen wie bei der von den kleinen Blutsaugern übertragenen Borreliose. Sie ist schwierig zu diagnostizieren und macht sich teils nur durch Symptome wie Müdigkeit oder Gelenkschmerzen bemerkbar. Hinzu kommt, dass Mediziner oft nicht genug über die Krankheit wissen und die Patienten von einem Facharzt zum nächsten schicken. Diese Unsicherheit nutzen teure Privatkliniken. Sie bewerben ihre langjährige Erfahrung mit der Behandlung von Borreliose und locken neben deutschen Patienten gezielt auch ausländische an. Dabei, so sagen Experten, sind die kostspieligen Therapien oft gar nicht wirksam oder sogar gefährlich für die Patienten. "Frontal 21" über die Borreliose-Hysterie, alleingelassene Patienten und prächtig verdienende Spezialärzte.

