Harald Schmidt, Nick Wilder, Heide Keller und Sascha Hehn (v.l.) Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Dirk Bartling" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Ferne Länder und exotische Landschaften: Seit "Das Traumschiff" 1981 erstmals in See stach, nimmt es die Zuschauer mit an die schönsten Orte der Welt. Zum 35-jährigen Bestehen der Erfolgsserie dreht das ZDF derzeit eine zusätzliche Folge, die voraussichtlich im Frühjahr 2017 ausgestrahlt wird. Für Kapitän Viktor Burger (Sascha Hehn), Chefhostess Beatrice (Heide Keller), Schiffsarzt Dr. Sander (Nick Wilder) und die Gäste an Bord geht es auf dieser Reise nach Tansania und in die Serengeti. In weiteren Rollen spielen Harald Schmidt, Dietrich Mattausch, Sonsee Neu, Gabriel Raab, Hardy Krüger jr. und andere. Regie führt Stefan Bartmann, das Drehbuch schrieb Barbara Engelke.

Im Auftrag des ZDF wird "Das Traumschiff: Tansania" von der Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft (Produzentin: Dr. Beatrice Kramm) produziert. Verantwortliche ZDF-Redakteurin ist Andrea Klingenschmitt. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang Dezember 2016. Die bereits abgedrehten Folgen "Palau" und "Kuba" werden am zweiten Weihnachtsfeiertag 2016 und am Neujahr 2017 ausgestrahlt.

http://traumschiff.zdf.de

http://twitter.com/ZDFpresse

http://twitter.com/ZDF

http://www.facebook.com/herzkino

http://facebook.com/ZDF

Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/traumschiff

Pressekontakt:

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell