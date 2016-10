Mainz (ots) -

Montag, 31. Oktober 2016, 9.05 Uhr Volle Kanne -Service täglich Moderation: Andrea Ballschuh Private Krankenversicherung - So sparen Sie Kosten Familienburger zu Halloween - Kochen mit Armin Roßmeier Als Neuling auf der Erfindermesse - Matthias Budzinski auf der IENA Keine Chance für Halloween-Hasser - Halloween ist überall Eine Frau lernt das Gehen - Robotische Assistenzgeräte Gast: Samuel Koch, Schauspieler Montag, 31. Oktober 2016, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Amerikaner in Deutschland - Was denken US-Bürger vor der Wahl? Stricken ist in - Wolle und mehr in Berlin Expedition Deutschland: Westheide - Neuanfang nach Brand Montag, 31. Oktober 2016, 19.25 Uhr WISO Moderation: Sarah Tacke WISO-Tipp: Teure Privat-Krankenversicherung - So können Versicherte Geld sparen Chefarztbehandlung, Erstattung von Brillengläsern, Übernahme der Kosten einer Impfung: Extraleistungen, die viele Privatversicherte genießen, Versicherte der gesetzlichen Krankenkassen eher selten. Beamte, Selbstständige und Gutverdiener: Rund 8,8 Millionen Menschen waren in Deutschland im Jahr 2015 privat krankenversichert. Aber rund jeder Zehnte wird künftig von steigenden Beiträgen in der PKV betroffen sein. Der Grund: Durch die niedrigen Zinsen erwirtschaften die Versicherungen kaum mehr Gewinne mit ihren Kapitalanlagen, um steigende Kosten auszugleichen. Die Beiträge werden steigen. Die Versicherten werden ihrerseits zu Reaktionen gezwungen sein: zum Sparen. Doch wie? Versicherte können beispielsweise einen Tarifwechsel vornehmen. Aber wie geht das? Wer berät bei solch einem Vorhaben? Und wie reduziert sich dadurch der Beitrag? Wie erfährt man, welches Leistungsspektrum der Tarif umfasst und welche Leistungen man davon vielleicht gar nicht in Anspruch nehmen möchte? Warum ist es nicht ratsam, einfach den Versicherer zu wechseln? "WISO" gibt Tipps, wie man seine private Krankenversicherung auf den Prüfstand stellt und dadurch Geld spart. Weitere Themen: Zankapfel CETA - Argumente für das Abkommen Sprühflasche gegen Reifenpanne - Wie gut sind Pannensets? Schokopudding im Test - Marken- oder Discounterware? Der Milliardär Carsten Maschmeyer - Reden wir über Geld

