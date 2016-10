Mainz (ots) -

Donnerstag, 27. Oktober 2016, 5.30 Uhr ZDF-Morgenmagazin Moderation: Jana Pareigis, Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr) Dunja Hayali, Jochen Breyer (7.00 bis 9.00 Uhr) Entscheidung zu Ceta - Unterschrift: ja oder nein? Calais geräumt - Die Nacht im nordfranzösischen Lager Dunja Hayali reist wieder nach Erfurt - Ein Jahr nach der AfD-Demonstration Literaturnobelpreisträger - Peter trifft Mario Vargas Llosa Jeff Jarvis über den US-Wahlkampf - Journalist und Internet-Guru Streik bei Eurowings - Ufo-Chef Nicoley Baublies im Gespräch Donnerstag, 27. Oktober 2016, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Gast: Eckart von Hirschhausen, Autor Telematik-Tarife für Autofahrer - Lohnen sich derartige Versicherungen? Schuppenflechte beim Kind - Leben mit der Hautkrankheit Bergsteiger Florian Weiss (Teil 3) - Expedition auf den Großglockner "Volle Kanne" ab ins Netz - Kurioses aus dem Internet Donnerstag, 27. Oktober 2016, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Lebensmittelkontrolle - Einsatz für Hygiene und Gesundheit Warenkunde Apfel - Apfelsorten und ihre Qualitäten Expedition Deutschland: Voelschow - Ein Leben auf dem Land Mobile Mode - Danielas rollender Klamottenladen Donnerstag, 27. Oktober 2016, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald Verona zieht um mit Mann und Maus - Familie Pooth bezieht ihr neues Haus Donnerstag, 27. Oktober 2016, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Benedict Cumberbatch in Berlin - Premiere von "Dr. Strange" Ehrung von Queen Mum - Die Royals in Poundbury Peter Maffay topfit - Mit dem Musiker in Nürnberg Donnerstag, 27. Oktober 2016, 22.15 Uhr maybrit illner Thema: Gier statt Reue - Kommt die Banken-Krise zurück? Gäste: Markus Söder, CSU, Finanzminister Bayern Oskar Lafontaine, Die Linke, ehemaliger Bundesfinanzminister Jörg Eigendorf, Konzernsprecher Deutschen Bank Rainer Voss, ehemaliger Investmentbanker Carolin Roth, Finanzjournalistin, CNBC Herrmann-Josef Tenhagen, Chefredakteur Finanztip Die Deutsche Bank ist geldgewordene Krise. Das Investmentbanking bescherte dem Mutterhaus einst goldene Jahre. Heute droht die Bank genau wegen des Investmentbankings und der großen internationalen Verflechtung zur Gefahr für Finanzmärkte und Wirtschaft zu werden. Juristische Altlasten kommen hinzu. Wer ist schuld an dieser Situation? Muss die Politik im Ernstfall die Bankenpleite zulassen? Oder muss am Ende doch wieder der Steuerzahler einspringen? Die Sparer in Deutschland würde dies doppelt treffen. Dank Billiggeld der Europäischen Zentralbank verdienen Profis Unsummen an Aktien und Immobilien; für einfache Sparer gibt es nur noch Null-Zinsen. Werden Zocker belohnt und Sparer bestraft? Heißt es: Zinsen runter, Gebühren rauf und schon wieder Banken retten?

Pressekontakt:

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell