Dienstag, 25. Oktober 2016, 5.30 Uhr ZDF-Morgenmagazin Moderation: Jana Pareigis, Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr) Dunja Hayali, Jochen Breyer (7.00 bis 9.00 Uhr) Künstliche Intelligenz - Wie Algorithmen unser Leben bestimmen Hillary und die Frauen - Wie stehen die Wählerinnen zu ihr? Piotr Pawlenski - Russischer Künstlerprovokateur Kindersitze im Auto - Der große Test Nach der Ceta-Entscheidung - Wie geht es weiter? Unicef-Botschafterin Eva Padberg - Über ihre Erlebnisse im Nordirak Dienstag, 25. Oktober 2016, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Gast: Ross Antony, Sänger Kontaktlose Kartenzahlung - Zahlen im Vorbeigehen Umstrittene Medikamententests - Demenzkranke als "Versuchskaninchen"? Puten-Gemüsebrisoletten - Kochen mit Armin Roßmeier Der Sargmaler - Bunte Bilder auf Särgen Dienstag, 25. Oktober 2016, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Handwerk in Deutschland - Brot in allen Varianten Expedition Deutschland: Michendorf - Figuren aus Holz Mode auf Rädern - Danielas rollender Klamottenladen Dienstag, 25. Oktober 2016, 13.00 Uhr ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Norbert Lehmann Handelsabkommen Ceta vor den Aus? - Wallonen blockieren weiter Amerika vor der Wahl - Mittelstand mit Angst vor Abstieg Kampf gegen den schwarzen Hautkrebs - Neue Erkenntnisse aus Israel Zu Gast: Bettina Pohlmann - Weltenbummlerin mit Familie Dienstag, 25. Oktober 2016, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald Unterwegs mit dem Trödel-Profi - Experte inspiziert und versteigert Dienstag, 25. Oktober 2016, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Neues von Stefanie Hertel - Album mit den Geschwistern Hofmann Rainer Hunold bei der Arbeit - Dreharbeiten für "Der Staatsanwalt" Dienstag, 25. Oktober 2016, 21.00 Uhr Frontal 21 Moderation: Ilka Brecht Überfüllte Notaufnahmen in Kliniken - Gefährliche Wartezeit Volle Flure, lange Wartezeiten, gestresstes Personal - Alltag in Deutschlands Notaufnahmen. Jedes Jahr steigt die Zahl der Patienten, die eine Rettungsstelle aufsuchen, um mindestens fünf Prozent. Im letzten Jahr waren es rund 20 Millionen Menschen, die in den Notaufnahmen behandelt wurden. Doch ein Drittel von ihnen sind so genannte Bagatellfälle, könnten ebenso gut im ambulanten Dienst oder vom kassenärztlichen Bereitschaftsdienst behandelt werden. Sie verursachen milliardenhohe Defizite für Krankenhäuser und nehmen den eigentlichen Notfällen Behandlungszeit. Eine Lösung für dieses Dilemma sind so genannte Portalpraxen im Krankenhaus, in denen der Patient nach einer professionellen Ersteinschätzung zu einem anwesenden Hausarzt oder in die Notaufnahme eingeteilt wird. "Frontal 21" berichtet über Streitereien um Kosten und Zuständigkeiten, die auf dem Rücken der Patienten ausgetragen werden. Die Tricks der Möbelkette XXL - Arbeitnehmerrechte ausverkauft Die österreichische Möbelhaus-Kette XXXLutz ist auf Expansionskurs, möchte größer werden als das Konkurrenzunternehmen IKEA. In Deutschland kauft XXXLutz seit Jahren kleine und mittelständische Familienunternehmen auf. Doch die Übernahmen gehen auf Kosten der Arbeitnehmer und ihrer Rechte, kritisiert die Gewerkschaft ver.di. "Frontal 21" ist einigen Fällen nachgegangen - zum Beispiel in Oberhausen. Hier versprach das Möbelunternehmen, für die Mitarbeiter werde sich nichts ändern. Doch kaum war der Kauf besiegelt, wurden die Möbelhäuser in zwei Unternehmen getrennt: In einem blieben Vermögenswerte wie Immobilien und Waren, im anderen lediglich die Mitarbeiter. Nach kurzer Zeit kündigte XXXLutz den Vertrag mit der Personal-Dienstleistungsgesellschaft. Einige Mitarbeiter wurden bei neuen Servicegesellschaften wieder eingestellt, allerdings zu schlechteren Konditionen. Doch für viele, hauptsächlich Betriebsräte, ältere Arbeitnehmer und Schwerbehinderte, war es ein Rausschmiss auf Raten. "Speziell bei der Übernahme in Oberhausen waren wir in einer schwierigen Situation", begründet Deutschland-Chef Alois Kobler die Entscheidung des Einrichtungskonzerns. "Das Unternehmen hat Riesenverluste gemacht, und wir mussten schnell Lösungen finden." Doch "Frontal 21" liegen mehrere Urteile von Arbeitsgerichten vor, die diese Lösungen nicht akzeptieren. Wie Pegida Dresden schadet - Der Hass und sein Preis Frauenkirche, Semperoper und Zwinger - Dresden ist eine Stadt der Postkartenmotive. Doch dieses Bild hat dunkle Flecken bekommen. Seit zwei Jahren, immer wieder montags, versammeln sich die Anhänger von Pegida in der Innenstadt und grölen fremdenfeindliche Parolen. Mittlerweile bekommt die sächsische Landeshauptstadt die Folgen zu spüren. Die Wirtschaft hat Schwierigkeiten, qualifizierte Arbeitskräfte aus dem Ausland vom Standort Dresden zu überzeugen. Auch wollen immer weniger junge Leute aus Westdeutschland dort studieren, und viele deutsche Touristen geben ihr Geld lieber woanders aus. "Frontal 21" über die Auswirkungen von Pegida auf die Wirtschaft, die Wissenschaft und den Tourismus in Dresden. Das Geschäft mit der Borreliose - Zecken und andere Blutsauger Sie sind winzig und können doch riesige Folgen für die Gesundheit haben - Zecken. Bei kaum einer Krankheit gibt es so viele unterschiedliche Auffassungen wie bei der von den kleinen Blutsaugern übertragenen Borreliose. Sie ist schwierig zu diagnostizieren und macht sich teils nur durch Symptome wie Müdigkeit oder Gelenkschmerzen bemerkbar. Hinzu kommt, dass Mediziner oft nicht genug über die Krankheit wissen und die Patienten von einem Facharzt zum nächsten schicken. Diese Unsicherheit nutzen teure Privatkliniken. Sie bewerben ihre langjährige Erfahrung mit der Behandlung von Borreliose und locken neben deutschen Patienten gezielt auch ausländische an. Dabei, so sagen Experten, sind die kostspieligen Therapien oft gar nicht wirksam oder sogar gefährlich für die Patienten. "Frontal 21" über die Borreliose-Hysterie, allein gelassene Patienten und prächtig verdienende Spezialärzte.

