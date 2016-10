Mainz (ots) -

Montag, 24. Oktober 2016, 9.05 Uhr Volle Kanne -Service täglich Moderation: Nadine Krüger Sparen bei den Nebenkosten - Tipps rund um die "zweite Miete" Mythen um die "Pille" - "Volle Kanne" klärt auf Monkey Bread - Backen mit Cynthia Barcomi Destroy your Jeans - Do-it-yourself-Modetipps Kinder suchtkranker Eltern - Süchte belasten die ganze Familie Der Kochbuch-Boom - Superfoods & Co. beleben das Geschäft Christine Westermanns erstes Auto - Mit dem R4 durch Mannheim Gast: Sebastian Fitzek, Schriftsteller Montag, 24. Oktober 2016, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Fleischersatzprodukte - Voll im Trend, aber auch gesund? Expedition: Westerdeichstrich - Der Herr der Bienen Glück im Doppelpack - Schornsteinfegerduo in Hamburg Montag, 24. Oktober 2016, 13.00 Uhr ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Norbert Lehmann Flüchtlingslager Calais vor Räumung - Wohin mit den unbegleiteten Kindern? Vor der Präsidentenwahl in den USA - Schwarze haben Angst vor Kandidaten Tierheime vor finanziellem Kollaps? - Einrichtungen kämpfen gegen Insolvenz Zu Gast: Nicole Kuhn, Helferin der Ärmsten der Armen Montag, 24. Oktober 2016, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald 70 Jahre DDR-Grenztruppen - Im Einsatz an innerdeutscher Grenze Montag, 24. Oktober 2016, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Pepe Lienhardt startet durch - Treffen mit dem Bandleader Neues von Helmut Lotti - Mit dem Sänger in Belgien Rainer Hunold bei der Arbeit - Dreharbeiten für "Der Staatsanwalt" Montag, 24. Oktober 2016, 19.40 Uhr WISO Moderation: Sarah Tacke WISO-Tipp: Mietnebenkosten sparen - So senken Sie Ihre Ausgaben Einmal im Jahr erhalten Millionen Mieter von ihren Vermietern die Betriebskostenabrechnung, umgangssprachlich auch Nebenkostenabrechnung genannt. Darin werden die Kosten unter anderem für Heizung, Warmwasser oder Müllabfuhr auf Mieter umgelegt. Die Nebenkosten belasten die privaten Haushaltskassen zunehmend stärker, und sie werden inzwischen auch als "zweite Miete" bezeichnet. Insbesondere die Kosten für Heizung und Warmwasser machen in der Regel den größten Teil der Nebenkosten aus. Laut Deutschem Mieterbund zahlen Mieter für eine 80 Quadratmeter große Wohnung in Deutschland im Schnitt rund 1335 Euro pro Jahr für Heizung und Warmwasser. Doch bei den Nebenkosten schlummern Sparpotenziale: "WISO" hilft und sagt, wo und wie man clever sparen kann: Wie heizt man richtig? Wie kann man den Wasserverbrauch senken? Können die Betriebskosten sogar von der Steuer abgesetzt werden? Außerdem: Wie prüft man seine Nebenkostenabrechnung? Und: Was muss man wissen, wenn man Fehler vermutet? Das und mehr beantwortet der "WISO"-Tipp. Weitere Themen: Wegfall der Preisbindung - Werden Medikamente billiger? Reifenpannensets im Test - Was hilft beim Platten?

