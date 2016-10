Mainz (ots) -

Samstag, 22. Oktober 2016, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Ralph Schumacher BASF-Stadt Ludwigshafen - Leben von und mit der Gefahr Wer fällt die Gipfelkreuze in Bayern? - Rätselraten über Axt-Angriffe Seehofer oder Söder? - Kampf der Alphatiere im Freistaat Hammer der Woche - Teure Toilette in Ahrensburg Samstag, 22. Oktober 2016, 17.45 Uhr Menschen - das Magazin Rad statt Rollstuhl Andreas Beseler hat Multiple Sklerose. Und er fährt Rad. Weite Strecken. Sport prägt sein Leben, motiviert ihn zu Höchstleistungen. Seinem Beispiel folgen auch andere. Mit vielen Schwerkranken macht er eine Radtour von Rodgau bis nach Saint Tropez, Gesamtlänge 1700 Kilometer. Samstag, 22. Oktober 2016, 23.00 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Jochen Breyer Gast: Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer des BVB Fußball-Bundesliga, 8. Spieltag Topspiel: Bayern München - Borussia Mönchengladbach Bayer Leverkusen - Hoffenheim Hertha BSC - 1. FC Köln FC Ingolstadt - Borussia Dortmund Darmstadt 98 - VfL Wolfsburg SC Freiburg - FC Augsburg Hamburger SV - Eintracht Frankfurt (Freitag) Fußball: Zweite Liga, 10. Spieltag 1. FC Heidenheim - Dynamo Dresden SV Sandhausen - FC St. Pauli Sonntag, 23. Oktober 2016, 9.03 Uhr sonntags Moderation: Andrea Ballschuh Traumpaar Katze - Mensch? "Hunde haben Herrchen, Katzen Personal." Die Katze ist unabhängig und eigensinnig. Trotzdem ist sie vor dem Hund das beliebteste Haustier in Deutschland - oder gerade deswegen? "sonntags" fragt nach den Unterschieden zwischen Katzenliebhabern und Hundehaltern und der wirtschaftlichen Bedeutung der Haustiere, denn die Umsätze im Heimtierbedarf sind seit 2006 um zirka 30 Prozent auf über vier Milliarden Euro gestiegen. Sonntag, 23. Oktober 2016, 17.10 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Anna Kraft Fußball-Experte: Hanno Balitsch - Analyse des 8. Bundesliga-Spieltages Fußball-Story - Aktuelle Reportage Ski Alpin: Weltcup in Sölden - Aktueller Bericht aus Österreich Motorrad: WM-Lauf in Australien - Aktueller Rennbericht Sonntag, 23. Oktober 2016, 0.50 Uhr Peter Hahne Thema: Spitzenämter auf dem Basar? - Kanzler und Bundespräsident gesucht Gäste: Hugo Müller-Vogg, Publizist Rainer Brüderle, FDP

