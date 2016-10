Mainz (ots) -

Freitag, 21. Oktober 2016, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Clueso, Musiker Studie zu Krankenhausinfektionen - Wie lassen sie sich vermeiden? Halloumi mit Feigensalat - Kochen mit Armin Roßmeier Wandverkleidung aus Holz - Handwerksprofi Mick Wewers im Einsatz Stottern im Job - Leben mit der Sprachstörung Großkontrolle auf der A7 - Unterwegs mit der Autobahnpolizei Freitag, 21. Oktober 2016, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Handwerk in Deutschland - Der Facebook-Metzger Expedition Deutschland: Marbach - Heimatgefühle unterm Apfelbaum Küchenträume - Katjas Lammrücken Sous-vide Freitag, 21. Oktober 2016, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Winters Woche - Achim Winters satirischer Rückblick Freitag, 21. Oktober 2016, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Meryl Streep in Rom - Ehrengast beim Filmfest Neues von Tom Cruise - "Jack Reacher"-Premiere in London Proben mit Gitte Haenning - Hauptrolle in "Sunset Bouelevard" Freitag, 21. Oktober 2016, 23.00 Uhr aspekte Moderation: Katty Salié und Jo Schück Bruce Springsteen - "Born to run" - Wie er seine Depression bewältigte Jo Schück unterwegs auf der Buchmesse - Flandern, Feminismus, Flüchtlinge Hass im Internet - Neuerscheinungen - Von Jon Ronson und Jarett Kobek Simbabwes Erzähltalent Petina Gappah - "Die Farben des Nachtfalters" Gäste: Bodo Kirchhoff, Buchpreisträger - Über seine Novelle "Widerfahrnis" Clueso, Sänger, ein musikalischer "Neuanfang"

