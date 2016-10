Sketche, Promis, Parodien: Mit den ZDF-Produktionen "Elton!" und "Leider lustig" startet KiKA zweiteiligen Comedy-Sendeplatz im Herbst

Elton (li) und Marti Fischer interviewen sich gegenseitig zu ihren neuen Comedy-Shows "Elton!" und "Leider lustig" Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Raphael Siebertz" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - KiKA präsentiert im Herbst 2016 zwei neue Comedy-Formate aus dem Hause ZDF: "Elton!" und "Leider lustig" werden in jeweils elf Folgen ab Samstag, 22. Oktober 2016, ausgestrahlt.

Der Comedy-Nachmittag am Samstag startet mit der Show "Elton!" um 16.55 Uhr. Moderator Elton empfängt in seinem "Show-Wohnzimmer" prominente Gäste und veranstaltet mit ihnen gemeinsam unterhaltsame Aktionen und Experimente. Dabei greift er humorvoll Themen auf, die Preteens und Teens bewegen. Jugendliche, die eine besondere Begabung haben, dürfen zudem zeigen was sie können und Elton zum Duell herausfordern. In der Rubrik "Eltons Abenteuer" versucht er sich unter anderem als lebendiger Koffer, der am Flughafen aufgegeben wird. In "Eltons Auftrag" spielt Elton Streiche und hilft Kindern, Freunde und Familienmitglieder reinzulegen. Für den passenden Sound sorgen Musikstars wie Tim Bendzko, Clueso, die Lochis oder Lukas Rieger.

Ab 17.20 Uhr geht es weiter mit "Leider lustig" und Internetstar Marti Fischer. Immer auf der Seite der Kinder, springt Marti Fischer in Sketchen, Genre- und Werbeparodien in die unterschiedlichsten Rollen: Udo Lindenberg, Joachim Löw, Otto, Gollum, Heino oder Joko und Klaas und viele mehr. "Leider lustig" ist außerdem Musikcomedy mit schrägem Crossover, Metal-Musicals oder Loops von schrägen Geräuschen bis zu einer ganzen Symphonie. In jeder Sendung gibt es Jamsessions eines Promis mit Marti Fischer - unter anderen mit den Comedy-YouTubern "Space Frogs", mit Bürger Lars Dietrich oder den Meistern des Human Beatboxing, "The Art of Mouth". Auch Comedian Chris Tall schaut vorbei, genauso wie Shary Reeves, Bernd das Brot oder "pur+"- Moderator Eric Mayer.

In der ZDFtivi-Mediathek sind Interviews und exklusives Backstage-Material zu beiden Comedy-Sendungen verfügbar. Zudem können die Nutzer auf zdftivi.de die Sendungen kreativ mitgestalten. Alle Folgen von "Elton!" und "Leider lustig" sind nach der Ausstrahlung in der ZDFtivi-Mediathek und in der ZDFtivi-App zu sehen.

https://presseportal.zdf.de/pm/zdf-fuer-kika-4/

http://zdftivi.de

http://twitter.com/ZDFpresse

http://www.facebook.com/ZDF

Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdffuerkika

Pressekontakt:

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell